【科技新聞】台灣倡議發展氫能 民進黨立委趙天麟到矽谷取經（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣缺電的風險一直是產業界頭痛的問題,過去十年,在台灣倡議要發展氫能發電的民進黨立委趙天麟週一來到矽谷取經,參觀位於南灣聖荷西的Bloom Energy,希望將美國發展清潔能源的經驗帶回台灣。

位於南灣聖荷西的Bloom Energy,是全球最大的固態燃料電池SOFC,及固態氧化電解電池SOEC製造商,這也吸引到民進黨立委趙天麟特意將美國行最後一站安排到矽谷,在此取經。

趙天麟說:「我個人認為氫能是未來整個潔淨能源最重要的趨勢跟主流,事實上,現在跟台灣理念相近的國家,像日本、像澳洲,許多的國家都已經投入這樣的發展,而且相當的成熟,台灣終於在我們的倡議之下,在去年國發會已經通過了2050淨零碳排的25個路徑裡面,把氫能納入在重要的路徑之一,所以我特別也因此在立法院成立了叫「氫能及潔淨能源促進會」,有四十位立法委員來共同參加。」

Bloom Energy所生產的固態燃料電池,有將近30%關鍵零組件來自台灣,擔任促進會會長的趙天麟,週一在該公司創辦人與執行長KR Sridhar等多名高層陪同下,參觀製造工廠、公司總部與遠端監控中心,了解固態燃料電池與氫能設備的運作,不過媒體無法入內拍攝。

清潔能源給人的印象就是成本高昂,不過Bloom Energy表示,隨著科技的進步,以及傳統能源不斷的漲價,發電效能和成本效益愈來愈平衡。

Bloom Energy行銷長Sharelynn Moore說:「我們的宗旨是製造清潔、可信賴,且可負擔的能源給全人類,我們的宗旨每年都使成本降低,隨著科技的成熟,透過更新換代和創新,每年都能將成本降低,同時我們還能提高發電密度。」

這棟Bloom Energy總部大樓的用電,就是由該公司科技微電網方案(Microgrid solution)全數供應,趙天麟對於氫能發電的效能感到印象深刻。

趙天麟說:「舉例來講,他們用瓦斯、就是天然氣,直接灌進來他們系統裡面,就可以把它產生氫氣予以發電,這個更特別的是說,他可以在大樓旁邊工業區,任何的廠房旁邊,提供一個高發電量,以及很穩定的這樣的發電情形,那所以對台灣來講,台灣是海島型國家,我們有很多工業化發展,也有可能發生天災甚至戰爭的危機,所以我們要分散我們電網系統,其實是當務之急,所以這個時候氫能是未來發展方向。」

Bloom Energy的行銷長Moore表示,隨著極端天氣的頻繁出現,也讓他們的能源供應需求更高。

Moore說:「我們也看到對韌力需求的增加,那是因為極端天氣,我們的服務器用於日本的颱風,在大阪的魚市場,東岸的颶風、風暴和雨暴和野火,這只是其中一小部份,所以我們是非常有韌力的科技。」

趙天麟希望將美國經驗帶回台灣參考,其中最重要的就是有關政府的支持。

Bloom Energy分享了他們發展清潔能源所得到聯邦和州的援助。

趙天麟說:「國家的層級有提供投資稅抵,提供我們方案的資本,30%的獎勵或稅抵,如果是在美國製造還有額外的10%,我們就是在美國製造,而在州的層級有一些特別的關稅,鼓勵客戶購買我們的方案,還有在電費上消除一些開銷,通常若無我們的方案便要加上的。」

趙天麟指出,台灣政府過去認為沒有足夠的綠電可以發展綠氫,週一的參訪之後確信,氫能從灰氫、藍氫到綠氫,逐步減碳是一個非常可行的減碳路徑,未來將繼續在台灣推動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。