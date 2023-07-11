【科技新聞】台灣倡議發展氫能 民進黨立委趙天麟到矽谷取經（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣缺電的風險一直是產業界頭痛的問題，過去十年，在台灣倡議要發展氫能發電的民進黨立委趙天麟週一來到矽谷取經，參觀位於南灣聖荷西的Bloom Energy，希望將美國發展清潔能源的經驗帶回台灣。

位於南灣聖荷西的Bloom Energy，是全球最大的固態燃料電池SOFC，及固態氧化電解電池SOEC製造商，這也吸引到民進黨立委趙天麟特意將美國行最後一站安排到矽谷，在此取經。

趙天麟說：「我個人認為氫能是未來整個潔淨能源最重要的趨勢跟主流，事實上，現在跟台灣理念相近的國家，像日本、像澳洲，許多的國家都已經投入這樣的發展，而且相當的成熟，台灣終於在我們的倡議之下，在去年國發會已經通過了2050淨零碳排的25個路徑裡面，把氫能納入在重要的路徑之一，所以我特別也因此在立法院成立了叫「氫能及潔淨能源促進會」，有四十位立法委員來共同參加。」

Bloom Energy所生產的固態燃料電池，有將近30%關鍵零組件來自台灣，擔任促進會會長的趙天麟，週一在該公司創辦人與執行長KR Sridhar等多名高層陪同下，參觀製造工廠、公司總部與遠端監控中心，了解固態燃料電池與氫能設備的運作，不過媒體無法入內拍攝。

清潔能源給人的印象就是成本高昂，不過Bloom Energy表示，隨著科技的進步，以及傳統能源不斷的漲價，發電效能和成本效益愈來愈平衡。

Bloom Energy行銷長Sharelynn Moore說：「我們的宗旨是製造清潔、可信賴，且可負擔的能源給全人類，我們的宗旨每年都使成本降低，隨著科技的成熟，透過更新換代和創新，每年都能將成本降低，同時我們還能提高發電密度。」

這棟Bloom Energy總部大樓的用電，就是由該公司科技微電網方案（Microgrid solution）全數供應，趙天麟對於氫能發電的效能感到印象深刻。

趙天麟說：「舉例來講，他們用瓦斯、就是天然氣，直接灌進來他們系統裡面，就可以把它產生氫氣予以發電，這個更特別的是說，他可以在大樓旁邊工業區，任何的廠房旁邊，提供一個高發電量，以及很穩定的這樣的發電情形，那所以對台灣來講，台灣是海島型國家，我們有很多工業化發展，也有可能發生天災甚至戰爭的危機，所以我們要分散我們電網系統，其實是當務之急，所以這個時候氫能是未來發展方向。」

Bloom Energy的行銷長Moore表示，隨著極端天氣的頻繁出現，也讓他們的能源供應需求更高。

Moore說：「我們也看到對韌力需求的增加，那是因為極端天氣，我們的服務器用於日本的颱風，在大阪的魚市場，東岸的颶風、風暴和雨暴和野火，這只是其中一小部份，所以我們是非常有韌力的科技。」

趙天麟希望將美國經驗帶回台灣參考，其中最重要的就是有關政府的支持。

Bloom Energy分享了他們發展清潔能源所得到聯邦和州的援助。

趙天麟說：「國家的層級有提供投資稅抵，提供我們方案的資本，30%的獎勵或稅抵，如果是在美國製造還有額外的10%，我們就是在美國製造，而在州的層級有一些特別的關稅，鼓勵客戶購買我們的方案，還有在電費上消除一些開銷，通常若無我們的方案便要加上的。」

趙天麟指出，台灣政府過去認為沒有足夠的綠電可以發展綠氫，週一的參訪之後確信，氫能從灰氫、藍氫到綠氫，逐步減碳是一個非常可行的減碳路徑，未來將繼續在台灣推動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。