【KTSF】

本星期灣區出現熱浪的時間較預測推遲了,星期一天氣仍然清涼,但週二開始會轉為炎熱,最熱是星期五到星期日,東灣內陸地區氣溫可高達華氏110度。

國家氣象局指出,星期二灣區氣溫將上升至正常的水平,但之後會越來越熱,星期六內陸地區氣溫將達到華氏90多度至100多度,內陸山谷地區更有機會出現110度高溫。

氣象局呼籲大家小心,不要留小孩和寵物獨自在汽車裡,注意防曬,以及盡量找陰涼的地方。

除了炎熱之外,天氣也會非常乾燥,增加發生山火的危險。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。