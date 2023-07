【KTSF】

一年一度的Amazon Prime Day週二開始。

在Prime Day活動期間,全球的Prime會員可以在48小時內,享有數百萬樣商品優惠。

Amazon公司表示,Prime Day將提供比任何其他活動更多的優惠,並在每30分鐘增加新的優惠一次。

Amazon的優惠還包括頂級品牌Dyson、Theragun和Frigidaire等商品。

