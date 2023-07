【KTSF】

太浩湖附近的瀑布,由於冬季降雪豐沛,融雪後瀑布景象壯觀,當局呼籲民眾到當地出遊一定要小心。

國慶假期有一名來自舊金山的女遊客失足,被瀑布湍急的水流沖走死亡。

來自舊金山25歲的女遊客Ishrat Binta Azim,國慶期間在太浩湖附近,170英呎高的Eagle瀑布出事。

當地警方表示,女子跨越了欄杆,想光腳感受瀑布,結果被湍急的水流沖走,搜救隊最後在靠近一個登山路徑的一灘水裏發現女子屍體。

旅遊專家表示,當地水流又急又快一定要小心。

當局指,Sierra山區今年大量的融雪。

