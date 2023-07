【灣區新聞】警方數據指舊金山這兩年搶案跟疫情前相比沒增加趨勢（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最近幾週,舊金山(三藩市)發生了一連串針對女性的搶案,再次讓人對舊金山治安感到憂心,不過根據一份數據,舊金山這兩年的搶案,跟疫情前相比,並沒有增加的趨勢。

《舊金山紀事報》分析從2003年以來每年6月份報告的搶劫案,警方數據顯示,雖然今年以來,搶劫案的確比2021年和2022年有所上升,但仍低於疫情之前的大多數年分。

但進一步分析,2020年到2023年,舊金山的人口減少了近7%,意味著雖然到今年為止,該市的搶劫案比2019年少,但兩年的人均搶劫案、搶劫率相同,也就是每10萬人中有175起,更重要的是,使用人口數據來估算搶劫率,忽略了該市白天人口,包括遊客和通勤者自2020年以來的變化程度,因此確定自2020 年以來,舊金山個人被搶劫的風險有多大變化是很困難的。

數據顯示,自2018年以來,每年上半年,舊金山五個區Mission、田德隆區、市場街以南、金融區和灣景區,約佔該市報告的搶劫案的一半。

儘管總體暴力犯罪率仍接近歷史低點,但槍枝暴力和兇殺案仍較高,入室盜竊有所減少,但車輛盜竊這一類別的犯罪率卻一直居高不下。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。