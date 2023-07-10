【灣區新聞】警方數據指舊金山這兩年搶案跟疫情前相比沒增加趨勢（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最近幾週，舊金山（三藩市）發生了一連串針對女性的搶案，再次讓人對舊金山治安感到憂心，不過根據一份數據，舊金山這兩年的搶案，跟疫情前相比，並沒有增加的趨勢。

《舊金山紀事報》分析從2003年以來每年6月份報告的搶劫案，警方數據顯示，雖然今年以來，搶劫案的確比2021年和2022年有所上升，但仍低於疫情之前的大多數年分。

但進一步分析，2020年到2023年，舊金山的人口減少了近7%，意味著雖然到今年為止，該市的搶劫案比2019年少，但兩年的人均搶劫案、搶劫率相同，也就是每10萬人中有175起，更重要的是，使用人口數據來估算搶劫率，忽略了該市白天人口，包括遊客和通勤者自2020年以來的變化程度，因此確定自2020 年以來，舊金山個人被搶劫的風險有多大變化是很困難的。

數據顯示，自2018年以來，每年上半年，舊金山五個區Mission、田德隆區、市場街以南、金融區和灣景區，約佔該市報告的搶劫案的一半。

儘管總體暴力犯罪率仍接近歷史低點，但槍枝暴力和兇殺案仍較高，入室盜竊有所減少，但車輛盜竊這一類別的犯罪率卻一直居高不下。

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