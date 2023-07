【KTSF】

舊金山(三藩市)Pacific Heights區週六晚一個地下管道爆炸,一輛Tesla汽車和多個住宅的玻璃損毀。

事發在週六晚8時多,位於舊金山Pacific Avenue 2100號路段,有民眾拍到爆炸一刻。

一輛Tesla汽車剛好停泊在地下管道位置,導致汽車底部著火,附近建築物的窗戶也被炸毀,不過沒有造成傷亡。

PG&E指,爆炸導致391名客戶斷電,原因是地下設備故障,他們已經進行維修。

舊金山消防局表示,目前尚不清楚這場火災的起因。

