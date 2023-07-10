【灣區新聞】維權組織指控舊金山違反聯邦禁令驅逐無家者 市府律師駁斥非事實

【KTSF】

無家可歸者維權組織指控舊金山（三藩市）市府違反一項臨時聯邦禁令，在無家可歸人士找到住宿前，繼續清理無家可歸營地，市府律師邱信福回應指，指控不是事實，他們沒有做錯任何事。

聯邦法庭去年年底頒發禁令，裁定舊金山市府不能夠在無家可歸人士找到住宿前，趕走在街上的無家可歸者，或者清理他們的營地，無家可歸維護者組織Coalition on Homelessness等人，早前指控舊金山市府違反這項臨時聯邦禁令。

舊金山市府律師邱信福隨即提交一份簡報回應有關的指控，指經過徹底審查，發現指控不是事實，當局已竭盡所能遵守禁令，但這樣做阻礙了舊金山的發展。

他指，訴訟的問題是，甚麼構成一個人非自願無家可歸，如果一個人拒絕庇護或可以有其它庇護選項，這是否會阻止市府解決街上的問題。

邱信福聲稱，事實是，舊金山每年花費數億元支付可負擔房屋、庇護床位等費用，來解決街道上無家可歸者的問題，市府每年都派外展人員幫助成千上萬的無家可歸者，這項聯邦禁令使解決街道上的無家可歸者變得更加困難，邱信福認為，這是讓舊金山陷入了一個極難應對的境地。

舊金山市長布里德也對此發推文，感謝邱信福持續打這場官師，舊金山應該推翻這項禁令，並指城市不能這樣運作。

目前舊金山市府仍在等待上訴庭的決定。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。