【灣區新聞】維權組織指控舊金山違反聯邦禁令驅逐無家者 市府律師駁斥非事實

無家可歸者維權組織指控舊金山(三藩市)市府違反一項臨時聯邦禁令,在無家可歸人士找到住宿前,繼續清理無家可歸營地,市府律師邱信福回應指,指控不是事實,他們沒有做錯任何事。

聯邦法庭去年年底頒發禁令,裁定舊金山市府不能夠在無家可歸人士找到住宿前,趕走在街上的無家可歸者,或者清理他們的營地,無家可歸維護者組織Coalition on Homelessness等人,早前指控舊金山市府違反這項臨時聯邦禁令。

舊金山市府律師邱信福隨即提交一份簡報回應有關的指控,指經過徹底審查,發現指控不是事實,當局已竭盡所能遵守禁令,但這樣做阻礙了舊金山的發展。

他指,訴訟的問題是,甚麼構成一個人非自願無家可歸,如果一個人拒絕庇護或可以有其它庇護選項,這是否會阻止市府解決街上的問題。

邱信福聲稱,事實是,舊金山每年花費數億元支付可負擔房屋、庇護床位等費用,來解決街道上無家可歸者的問題,市府每年都派外展人員幫助成千上萬的無家可歸者,這項聯邦禁令使解決街道上的無家可歸者變得更加困難,邱信福認為,這是讓舊金山陷入了一個極難應對的境地。

舊金山市長布里德也對此發推文,感謝邱信福持續打這場官師,舊金山應該推翻這項禁令,並指城市不能這樣運作。

目前舊金山市府仍在等待上訴庭的決定。

