【全國新聞】Powerball多寶獎金升至6.5億 週一開彩

【KTSF 馮政浩報導】

7月10日開獎的Powerball獎券,估計稅前多寶獎金會高達6億5千萬元。

上星期六開彩的Powerball獎券,無人全中6個號碼,因此星期一晚7月10日的多寶獎金,估計稅前金額會高達6億5千萬元。

這將會是美國獎券史上第九高的Powerball獎券彩。

自從今年4月19日Powerball派出2億5千多萬元多寶獎金之後,已經連續34次無人中大獎。

贏取Powerball多寶獎金全中號碼機會是2億9220萬分之一。

這一期的估計6億5千萬元多寶獎金,是用分開30年領取年金的金額計算,不過,大部分得獎者都會一次過以現金方式提取。

星期一的多寶獎金,如果一票獨得又馬上全部提取,大約會是稅前3億2830萬元。

而星期二7月11號晚上開獎的Mega Millions 彩票,亦出現巨額多寶獎金,稅前大獎估計高達4億8千萬元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。