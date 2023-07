【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方日前查獲一個地下賭場,起出槍械彈藥,逮捕4人。

奧克蘭警方本週在當地23街和Foothilll街附近查獲一個地下賭場,除了逮捕4人外,還起出兩把手槍、攻擊性武器及彈藥,以及大量現金,警方也扣押了幾台違法的賭場遊戲機。

