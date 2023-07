【加州新聞】加州司法部去年下半年自動清除逾千萬份拘捕和定罪紀錄（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

根據加州檢察官聯盟,加州司法部去年下半年自動清除了超過1100萬份拘捕和定罪紀錄,是美國有史以來最大筆的洗底行動。

加州檢察官聯盟引用加州司法部的最新數字顯示,由去年7月1日至12月31日,司法部自動清除了1,116萬多份拘捕和定罪紀錄。

在2019年獲通過的AB 1076法案規定,司法部需要自動清除最終未有被檢控的拘捕紀錄,以及一些已滿足所有判刑條件、牽涉緩刑和刑期較短的定罪紀錄,讓這些人士獲得洗底後有更新的機會,受惠的大部份人涉及毒品或財物犯罪。

這項法案由代表舊金山(三藩市)的州眾議員丁右立提出,並獲時任舊金山地檢官George Gascon支持,原本法案沒有追溯力,但丁右立再提出另一法案,並獲加州檢察官聯盟支持,這一法案於今年7月1日生效,令AB 1076法案有追溯力,意味將會有額外數以百萬計的記錄自動被清除。

支持司法改革的加州檢察官聯盟表示,當局自動清除紀錄之前,有800萬加州居民有刑事紀錄,影響他們找工作或租屋等等,當中約有200萬人合資格洗底,還有數以百萬計的人有拘捕紀錄,但沒有被定罪。

加州法例原本已容許這些人士可以向當局提出洗底要求,但很多有色人種社區不知道有這法例,或沒有能力負擔律師費。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。