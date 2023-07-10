【加州新聞】加州司法部去年下半年自動清除逾千萬份拘捕和定罪紀錄（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

根據加州檢察官聯盟，加州司法部去年下半年自動清除了超過1100萬份拘捕和定罪紀錄，是美國有史以來最大筆的洗底行動。

加州檢察官聯盟引用加州司法部的最新數字顯示，由去年7月1日至12月31日，司法部自動清除了1,116萬多份拘捕和定罪紀錄。

在2019年獲通過的AB 1076法案規定，司法部需要自動清除最終未有被檢控的拘捕紀錄，以及一些已滿足所有判刑條件、牽涉緩刑和刑期較短的定罪紀錄，讓這些人士獲得洗底後有更新的機會，受惠的大部份人涉及毒品或財物犯罪。

這項法案由代表舊金山（三藩市）的州眾議員丁右立提出，並獲時任舊金山地檢官George Gascon支持，原本法案沒有追溯力，但丁右立再提出另一法案，並獲加州檢察官聯盟支持，這一法案於今年7月1日生效，令AB 1076法案有追溯力，意味將會有額外數以百萬計的記錄自動被清除。

支持司法改革的加州檢察官聯盟表示，當局自動清除紀錄之前，有800萬加州居民有刑事紀錄，影響他們找工作或租屋等等，當中約有200萬人合資格洗底，還有數以百萬計的人有拘捕紀錄，但沒有被定罪。

加州法例原本已容許這些人士可以向當局提出洗底要求，但很多有色人種社區不知道有這法例，或沒有能力負擔律師費。

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