巴西東北部有樓宇倒塌,14人死亡,包括最少6名兒童。

樓宇損毀嚴重,磚頭散落在地上,位於東北部伯南布哥州的樓宇上周五清晨倒塌時,許多居民正睡覺,區內下大雨。

當局早前指8人死亡,搜救超過30小時後,公布增至14人死亡。

涉事樓宇自2009年因有倒塌危險,被法院禁制入住,但有露宿者非法佔用。

