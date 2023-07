【有線新聞】

美國總統拜登稱忠告中國國家主席習近平,要「小心」西方可能撤資。

習近平今年3月出訪俄羅斯並與總統普京會面,拜登接受美國有線新聞網絡訪問,稱他之後提醒習近平要「小心」,因習近平曾說過中國在經濟上依賴西方投資,又提到俄烏戰事爆發以來已有600間美國企業撤出俄羅斯。

他強調這不是威脅,只是觀察到的結果。

拜登指習近平當時只是聆聽、沒有反駁,顯示他並非毫無保留支持俄羅斯,認為雙方可找到解決問題的方法。

