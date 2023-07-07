【財經新聞】美國6月份就業市場出現冷卻 但職位連續30個月增長

July 7, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部週五發表的最新就業數據顯示，6月份的就業市場正在冷卻，但仍是連續30個月職位有增長。

勞工部發表的數據顯示，非農業職位數目，6月份增加20.9萬份，低過市場預期的22.5萬份，也是一年多以來，職位增長比預期為少，不過同時也是連續30個月職位有增長。

工人平均時薪就上升4.4%，全國失業率就略為降至3.6%。

有經濟專家形容，就業市場正在冷卻，從過熱走向溫和。

華爾街許多專家認為，失業率下降和工人薪金持續增長，等於為聯儲局增加彈藥去加息。

也有全球金融市場策略師認為，這些就業數據傳遞的訊息有兩種看法，一方面強勁的就業數據，可以遠離經濟衰退，但另一方面，令聯儲局有藉口去繼續加息。

正如Oxford經濟研究組織的專家指出，6月份的職位增幅比預期更加緩和，而4月和5月份的職位增長也向下修訂，但就業增長放緩，不足以令聯儲局打消加息的計劃，特別是當前的勞工市場雖然緩慢寬鬆，但仍然緊張，因此預測，本月底有機會再加息4分之1厘。

而幾乎全部聯儲局官員都支持，面對當前的通脹，今年內有需要繼續加息。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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