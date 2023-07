【財經新聞】美國6月份就業市場出現冷卻 但職位連續30個月增長

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部週五發表的最新就業數據顯示,6月份的就業市場正在冷卻,但仍是連續30個月職位有增長。

勞工部發表的數據顯示,非農業職位數目,6月份增加20.9萬份,低過市場預期的22.5萬份,也是一年多以來,職位增長比預期為少,不過同時也是連續30個月職位有增長。

工人平均時薪就上升4.4%,全國失業率就略為降至3.6%。

有經濟專家形容,就業市場正在冷卻,從過熱走向溫和。

華爾街許多專家認為,失業率下降和工人薪金持續增長,等於為聯儲局增加彈藥去加息。

也有全球金融市場策略師認為,這些就業數據傳遞的訊息有兩種看法,一方面強勁的就業數據,可以遠離經濟衰退,但另一方面,令聯儲局有藉口去繼續加息。

正如Oxford經濟研究組織的專家指出,6月份的職位增幅比預期更加緩和,而4月和5月份的職位增長也向下修訂,但就業增長放緩,不足以令聯儲局打消加息的計劃,特別是當前的勞工市場雖然緩慢寬鬆,但仍然緊張,因此預測,本月底有機會再加息4分之1厘。

而幾乎全部聯儲局官員都支持,面對當前的通脹,今年內有需要繼續加息。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。