【KTSF】

一名63歲華裔女人,星期一在舊金山(三藩市)灣景區被人推倒在地,頭部受傷,送院後延至星期三傷重不治,CYC社區青年中心正協助死者家屬。

警方表示, 星期一下午約6點40分,在灣景區3街夾Egbert Avenue,一名63歲的女人步行途中,被一名女子從後推跌,頭部受傷,受害人送院搶救,延至星期三傷重不治。

消息指,女死者講廣東話,案發時和丈夫一起,兩人都不懂英語,CYC社區青年中心目前正幫助死者家屬。

