【灣區新聞】舊金山及Santa Clara縣通勤者逐漸回流 但跟疫情前比還有距離

【KTSF 萬若全報導】

根據人口普查局的新報告，疫情期間，灣區兩大縣舊金山（三藩市）及Santa Clara縣的工作日人口暴跌，現在通勤者逐漸回流，但跟疫情前比還有一段距離。

在疫情之前的典型工作日，數十萬通勤者從灣區各地湧入舊金山和矽谷，導致白天的人口激增，2020年Covid疫情開始，曾經熙熙攘攘的街道和公交車站，以及商店和餐館都安靜下來。

美國人口普查局的一份新報告強調，遠端上班或在家工作，對美國的大城市影響有多大。

Bay City News Group一項分析發現，與2019年相比，2021年一個典型工作日，舊金山的人口減少了近21萬人，Santa Clara縣減少了近11萬，這兩大縣被人口普查稱為“通勤調整人口”，共下降了超過30萬，比面積大得多的洛杉磯還多出10萬。

另一方面，由於在家工作，東灣Alameda縣和Contra Costa縣工作日人口，在2019年至2021年間反而增加了數萬人。

在疫情爆發前，舊金山上班時間的人口超過110萬，比住在舊金山的居民數量多出30%，但從2019年7月到2021年7月，該市白天的人口估計下降了18%。

Santa Clara縣則下降了5%，不光只是白天人口下降，到2021年，舊金山、聖馬刁縣、Santa Clara縣的常住人口也都出現下降。

反倒是房價比這三個縣較低的Contra Costa縣和Alameda縣，分別增加了5%和3%的人口。

但隨著對Covid疫情的控制逐漸放鬆，許多公司要求員工返回辦公室，舊金山市中心似乎正在復甦，有證據表明情況正在發生變化，但目前還沒有更新的數據。

在市中心餐館工作的員工說，來辦公室的人逐漸越來越多，但每週只有幾天，週一和週五基本上還是沒有人，還是影響了生意。

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