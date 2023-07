【灣區新聞】舊金山及Santa Clara縣通勤者逐漸回流 但跟疫情前比還有距離

【KTSF 萬若全報導】

根據人口普查局的新報告,疫情期間,灣區兩大縣舊金山(三藩市)及Santa Clara縣的工作日人口暴跌,現在通勤者逐漸回流,但跟疫情前比還有一段距離。

在疫情之前的典型工作日,數十萬通勤者從灣區各地湧入舊金山和矽谷,導致白天的人口激增,2020年Covid疫情開始,曾經熙熙攘攘的街道和公交車站,以及商店和餐館都安靜下來。

美國人口普查局的一份新報告強調,遠端上班或在家工作,對美國的大城市影響有多大。

Bay City News Group一項分析發現,與2019年相比,2021年一個典型工作日,舊金山的人口減少了近21萬人,Santa Clara縣減少了近11萬,這兩大縣被人口普查稱為“通勤調整人口”,共下降了超過30萬,比面積大得多的洛杉磯還多出10萬。

另一方面,由於在家工作,東灣Alameda縣和Contra Costa縣工作日人口,在2019年至2021年間反而增加了數萬人。

在疫情爆發前,舊金山上班時間的人口超過110萬,比住在舊金山的居民數量多出30%,但從2019年7月到2021年7月,該市白天的人口估計下降了18%。

Santa Clara縣則下降了5%,不光只是白天人口下降,到2021年,舊金山、聖馬刁縣、Santa Clara縣的常住人口也都出現下降。

反倒是房價比這三個縣較低的Contra Costa縣和Alameda縣,分別增加了5%和3%的人口。

但隨著對Covid疫情的控制逐漸放鬆,許多公司要求員工返回辦公室,舊金山市中心似乎正在復甦,有證據表明情況正在發生變化,但目前還沒有更新的數據。

在市中心餐館工作的員工說,來辦公室的人逐漸越來越多,但每週只有幾天,週一和週五基本上還是沒有人,還是影響了生意。

