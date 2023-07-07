【灣區新聞】郵差成灣區賊匪下手目標 上週有7名郵差遇

【KTSF 尹晉豪報導】

在整個灣區，郵差正成為搶劫的目標，美國郵政調查局（USPIS）證實，僅在上週，灣區就處理了至少7宗針對郵政人員的搶劫案。

在整個灣區，郵差正成為搶劫的目標，美國郵政調查局(USPIS) 證實，部份郵差被人用槍指嚇，當中有郵差受傷，當賊人成功偷取郵差的郵政鑰匙後，通常會在晚上返回打開附近公寓的郵箱，然後偷取郵件，在Hayward的一個屋苑，有住客表示，郵件盜竊問題自3月起就困擾他們。

Regency Place住客Robin說：「我住在Hayward，住的郵政編號是94544，我們這區的郵差，被人打劫了郵政鑰匙，那就變成我們郵政編號的區域，很多人給人偷信，我住的那屋苑自3月開始，偷信的情況突然就很多，原因是那條郵政鑰匙涵蓋的範圍很廣，因為我們住的屋苑，郵箱很大的，一條的郵政鑰匙就可以將郵箱全開，賊人就半夜走進來偷信。」

在住客自組的Facebook群組中，有人表示，自己的支票、信用卡資料被盜，有些就給人打開包裹，甚至只剩下空箱。

Regency Place在4月的時候，屋苑外的鐵閘被人剪爛，已經有四個洞，而近期屋苑的大鐵閘，甚至給人用車撞毀。

Robin說：「我們有個管理公司，我們和當局談論鐵閘給人撞毀和有人剪爛鐵閘，那個管理公司又不理會，他們錢就照收了。」

住客Robin表示，一個月的管理費是240元，他指，就算有居民曾經報警，和聯繫管理公司，但都沒有太大作用，有居民什至被人偷車，現時根本沒有辦法。

Regency Place HOA主席Chad Simpson說：「這是郵政問題，郵政局長毫無幫助，他只告訴我們可以致電他們，這是他們可以做的事情，我們詢問了換鎖的事，他們不會換鎖，只給了我們一個空泛的答案，說他們將如何幫助我們，警察又無能為力，因為沒有罪犯可逮捕。」

現時居民只可以靠自己在美國郵政的網站登記Informed Delivery的功能，盡快拿取郵件，以免放過夜，但根本治標不治本。

本台就事件曾聯繫美國郵政調查局，當局指自疫情爆發以來，大量郵差的鑰匙被人搶劫，這是整個灣區，乃至全國範圍內的一個問題，賊人通常在深夜或清晨偷竊，如果市民正看到郵件盜竊行為，當局鼓勵他們撥打911，另外亦應該向郵政調查局舉報，電話：(877) 876-2455。

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