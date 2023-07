【灣區新聞】郵差成灣區賊匪下手目標 上週有7名郵差遇

【KTSF 尹晉豪報導】

在整個灣區,郵差正成為搶劫的目標,美國郵政調查局(USPIS)證實,僅在上週,灣區就處理了至少7宗針對郵政人員的搶劫案。

在整個灣區,郵差正成為搶劫的目標,美國郵政調查局(USPIS) 證實,部份郵差被人用槍指嚇,當中有郵差受傷,當賊人成功偷取郵差的郵政鑰匙後,通常會在晚上返回打開附近公寓的郵箱,然後偷取郵件,在Hayward的一個屋苑,有住客表示,郵件盜竊問題自3月起就困擾他們。

Regency Place住客Robin說:「我住在Hayward,住的郵政編號是94544,我們這區的郵差,被人打劫了郵政鑰匙,那就變成我們郵政編號的區域,很多人給人偷信,我住的那屋苑自3月開始,偷信的情況突然就很多,原因是那條郵政鑰匙涵蓋的範圍很廣,因為我們住的屋苑,郵箱很大的,一條的郵政鑰匙就可以將郵箱全開,賊人就半夜走進來偷信。」

在住客自組的Facebook群組中,有人表示,自己的支票、信用卡資料被盜,有些就給人打開包裹,甚至只剩下空箱。

Regency Place在4月的時候,屋苑外的鐵閘被人剪爛,已經有四個洞,而近期屋苑的大鐵閘,甚至給人用車撞毀。

Robin說:「我們有個管理公司,我們和當局談論鐵閘給人撞毀和有人剪爛鐵閘,那個管理公司又不理會,他們錢就照收了。」

住客Robin表示,一個月的管理費是240元,他指,就算有居民曾經報警,和聯繫管理公司,但都沒有太大作用,有居民什至被人偷車,現時根本沒有辦法。

Regency Place HOA主席Chad Simpson說:「這是郵政問題,郵政局長毫無幫助,他只告訴我們可以致電他們,這是他們可以做的事情,我們詢問了換鎖的事,他們不會換鎖,只給了我們一個空泛的答案,說他們將如何幫助我們,警察又無能為力,因為沒有罪犯可逮捕。」

現時居民只可以靠自己在美國郵政的網站登記Informed Delivery的功能,盡快拿取郵件,以免放過夜,但根本治標不治本。

本台就事件曾聯繫美國郵政調查局,當局指自疫情爆發以來,大量郵差的鑰匙被人搶劫,這是整個灣區,乃至全國範圍內的一個問題,賊人通常在深夜或清晨偷竊,如果市民正看到郵件盜竊行為,當局鼓勵他們撥打911,另外亦應該向郵政調查局舉報,電話:(877) 876-2455。

