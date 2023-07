【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一名巴西籍的送花員,上月在街頭被一名男子射殺,警方宣佈在芝加哥拘捕涉案疑犯。

警方宣佈,在聯邦法警的協助下,22歲疑犯Eric Locelvira在芝加哥被拘捕,Alameda縣地檢處已向他起訴謀殺罪。

事發在6月21日晚上約6點半,來自巴西的27歲Matheus Gaidos在奧克蘭街上送花,閉路電視畫面顯示,他和疑犯交談後,一度向疑犯投擲手上的花瓶,之後遭到槍殺,疑犯亦逃離現場。

根據死者家屬,Gaidos為了逃避巴西的暴力,而在5年前來到美國。

