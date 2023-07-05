【全國新聞】美國國務院更新旅遊警示 建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行（視頻）

July 5, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

中國的「對外關係法」以及修訂版的「反間諜法」均已在本月1日生效，美聯社週一發布報導，提醒民眾美國國務院已更新對中國的旅遊警示，建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行，至於港澳方面也一併更新指引。

根據國務院網站公告，國務院的這份針對中港澳三地的旅遊警示更新是在6月30日發布，其中在中國大陸和澳門都屬於第三級警示「重新考慮是否前往」，香港則列為第二級警示「應強化注意旅遊安全」。

這項警示更新最受矚目的，就是針對中國的警示，國務院建議美國民眾重新考慮是否要前往中國，因為會有任意執法、禁止出境，以及錯誤拘留的風險。

「重新考慮是否前往Reconsider travel」屬於第三級旅遊警示，僅次於最高級的「請勿前往Do Not Travel」，美國國務院並未明確點名是因為哪些案例而做出這項更新，不過該指引是在今年5月
一名美國公民梁成運因被指控間諜罪，被蘇州市中級人民法院判終身入獄之後所發布的。

隨著上週中國人大常委會通過「對外關係法」，威脅要對那些被視為損害中國利益的人採取反制措施，最近又通過修訂版的「反間諜法」，加上多間外國企業的中國辦公室遭到突襲搜查，讓在華外商相當不安，此外，北京還有一項制裁外國批評者的法律。

美國的這項旅遊警示內容指出，中國政府任意執行當地法律，包括對美國公民和其他國家公民發布出境禁令，且未根據法律執行公平且透明的程序。

國務院又說，在中國旅行或居住的美國公民可能遭到拘留，無法獲得美國領事服務，或涉嫌犯罪相關資訊。

警示內容並提到，中國當局似乎擁有廣泛裁量權，可將廣泛範圍的材料列為國家機密並拘留，與起訴遭控從事間諜活動的外國人。

警示內容還列出一系列可能被北京視為犯罪的行為，包括參加示威活動、發送批評中國政策的訊息、進行敏感領域研究等。

與此同時，中國週一公布美國財長耶倫將在本月6至9日前往中國訪問，CNN報導指出，耶倫此行不會受到中國國家主席習近平的接見，路透社則報導稱，耶倫將見到中國副總理何立峰。

法新社引述一名財政部官員表示，耶倫此行將討論美國如何看待與中國的經濟關係，官員也透露，美方不預期耶倫這次訪問取得重大突破，但目的在與中國建立長期溝通管道。

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