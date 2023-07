【全國新聞】美國國務院更新旅遊警示 建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行（視頻）

【KTSF】

中國的「對外關係法」以及修訂版的「反間諜法」均已在本月1日生效,美聯社週一發布報導,提醒民眾美國國務院已更新對中國的旅遊警示,建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行,至於港澳方面也一併更新指引。

根據國務院網站公告,國務院的這份針對中港澳三地的旅遊警示更新是在6月30日發布,其中在中國大陸和澳門都屬於第三級警示「重新考慮是否前往」,香港則列為第二級警示「應強化注意旅遊安全」。

這項警示更新最受矚目的,就是針對中國的警示,國務院建議美國民眾重新考慮是否要前往中國,因為會有任意執法、禁止出境,以及錯誤拘留的風險。

「重新考慮是否前往Reconsider travel」屬於第三級旅遊警示,僅次於最高級的「請勿前往Do Not Travel」,美國國務院並未明確點名是因為哪些案例而做出這項更新,不過該指引是在今年5月

一名美國公民梁成運因被指控間諜罪,被蘇州市中級人民法院判終身入獄之後所發布的。

隨著上週中國人大常委會通過「對外關係法」,威脅要對那些被視為損害中國利益的人採取反制措施,最近又通過修訂版的「反間諜法」,加上多間外國企業的中國辦公室遭到突襲搜查,讓在華外商相當不安,此外,北京還有一項制裁外國批評者的法律。

美國的這項旅遊警示內容指出,中國政府任意執行當地法律,包括對美國公民和其他國家公民發布出境禁令,且未根據法律執行公平且透明的程序。

國務院又說,在中國旅行或居住的美國公民可能遭到拘留,無法獲得美國領事服務,或涉嫌犯罪相關資訊。

警示內容並提到,中國當局似乎擁有廣泛裁量權,可將廣泛範圍的材料列為國家機密並拘留,與起訴遭控從事間諜活動的外國人。

警示內容還列出一系列可能被北京視為犯罪的行為,包括參加示威活動、發送批評中國政策的訊息、進行敏感領域研究等。

與此同時,中國週一公布美國財長耶倫將在本月6至9日前往中國訪問,CNN報導指出,耶倫此行不會受到中國國家主席習近平的接見,路透社則報導稱,耶倫將見到中國副總理何立峰。

法新社引述一名財政部官員表示,耶倫此行將討論美國如何看待與中國的經濟關係,官員也透露,美方不預期耶倫這次訪問取得重大突破,但目的在與中國建立長期溝通管道。

