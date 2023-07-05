【全國新聞】國稅局發出警示 提醒大眾別墮入新的退稅詐騙手法（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

國稅局週一發出警示，提醒大眾別墮入新的退稅詐騙手法。

新的騙案計劃涉及從郵遞服務公司，以裝在紙板信封的郵件接觸民眾，信件上有國稅局的信頭，以及用上「與您尚未認領的退款有關」的措辭。

就跟許多騙局一樣，這信中包含不屬於國稅局的虛假聯繫方法和電話號碼，它還會向納稅人尋求各種敏感的個人信息，包括駕駛執照的相片，身份竊賊就可以利用這些信息，來嘗試獲取受害人的退稅，和其他敏感的財務信息。

國稅局又指出，在這個新的詐騙手法中，有許多警告信號，一個不尋常的特徵是，它試圖欺騙大眾，通過電子郵件或電話，發送非常詳細的個人資料給騙徒，用來竊取有價值的信息，例如手機號碼、

銀行過戶路由號碼、社會安全號碼和銀行賬戶類型。

信中也包含包括奇怪的標點符號和混合字體，以及不準確的內容，信中指提交退稅的截止日期是10月17日，但實際2022年延長納稅申報表的截止日期是10月16日，而那些在去年還有退稅款項未領的，還有更長的處理時間，

國稅局重申，國稅局是負責處理退稅，而不是「無人認領的財產」。

詳情可以參考國稅局網站：IRS.gov

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