【全國新聞】國稅局發出警示 提醒大眾別墮入新的退稅詐騙手法（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

國稅局週一發出警示,提醒大眾別墮入新的退稅詐騙手法。

新的騙案計劃涉及從郵遞服務公司,以裝在紙板信封的郵件接觸民眾,信件上有國稅局的信頭,以及用上「與您尚未認領的退款有關」的措辭。

就跟許多騙局一樣,這信中包含不屬於國稅局的虛假聯繫方法和電話號碼,它還會向納稅人尋求各種敏感的個人信息,包括駕駛執照的相片,身份竊賊就可以利用這些信息,來嘗試獲取受害人的退稅,和其他敏感的財務信息。

國稅局又指出,在這個新的詐騙手法中,有許多警告信號,一個不尋常的特徵是,它試圖欺騙大眾,通過電子郵件或電話,發送非常詳細的個人資料給騙徒,用來竊取有價值的信息,例如手機號碼、

銀行過戶路由號碼、社會安全號碼和銀行賬戶類型。

信中也包含包括奇怪的標點符號和混合字體,以及不準確的內容,信中指提交退稅的截止日期是10月17日,但實際2022年延長納稅申報表的截止日期是10月16日,而那些在去年還有退稅款項未領的,還有更長的處理時間,

國稅局重申,國稅局是負責處理退稅,而不是「無人認領的財產」。

詳情可以參考國稅局網站:IRS.gov

