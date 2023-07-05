【灣區新聞】舊金山高尚住宅區近日接連發生搶手機案 目標是婦女（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）的治安惡化，最近連高尚住宅區都接連發生手機搶劫案，比如Noe Valley區近日來就有11宗這類劫案，涉案的一幫持球棒的青少年，他們的目標是婦女，而Painted Ladies附近，兩日內有三名女子被搶走手機，受害人指賊人犯案手法暴力，更被撲倒在地，有媒體引述受害人批評警方執法不力。

根據舊金山紀事報報導，上星期一起，最少有三名女行人在Alamo Square附近，被賊人強行搶走智能電話，三名事主案發時獨自一個，賊人之後都經由接應的車逃去。

其中一名事主在案發時正用電話，她形容一名男青少年突然搶走她的電話，當她試圖搶回電話，賊人的朋友就將事主撲倒在地，拿走她的電話後上車逃離現場。

她膝頭及頭部受傷，協助到場警員追蹤電話位置，警員最終在路邊找回已經砸碎的電話。

這名事主向《舊金山紀事報》透露，不願分享詳情，因為不想助長舊金山是一個犯罪都市的形象，過去自己一個人步行都感到安全。

警方相信，除了在Alamo Square，上星期市內有最少11名女子被劫及襲擊，現已拘捕其中一名在Noe Valley區犯案的未成年人士，並指正搜尋另外多達4人的疑犯，有信心即將作出拘捕，但未有回應Noe Valley及Alamo Square附近的案件是否由同一群人犯案。

舊金山的治安惡化，已經引起國際媒體的關注，英國《電訊報》週二就有文章報導，在Noe Valley區，近日發生的11宗暴力搶走手機案件。

報導指涉案的是一班手持球棒的青少年，他們專門對那些接送小孩上下課的婦女，而受害人報警都得不到警方積極的回應。

她們批評警方對辦案並不感興趣，在事主親自到警署質問警方時，有警員更叫事主自己去研究。

舊金山在今年上半年的搶劫案，比去年同期增加11%，報導指市參事Rafael Mandelman認為，受疫情關閉學校的影響，有越來越多青少年犯案，未來還會繼續經歷這類事情。

但不少網民留言批評，舊金山的自由進取派民選官員對罪犯寬鬆，對執法人員嚴苛，令警察採取不做不錯的態度，在執法時放軟手腳，甚至懶於執法，而涉案人往往不必交錢都可以保釋，繼續在外犯案。

此外，由於加州法律將950元以下的盜竊案件列為輕罪，刑罰不重因而助長賊人犯罪，有輿論也指出，舊金山選民就是喜歡選出這類官員，所以自己都要負起責任。

不過舊金山選民在去年6月，也因為時任地檢官博切思對罪犯太過寬容而將他罷免

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