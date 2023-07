【灣區新聞】舊金山高尚住宅區近日接連發生搶手機案 目標是婦女（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)的治安惡化,最近連高尚住宅區都接連發生手機搶劫案,比如Noe Valley區近日來就有11宗這類劫案,涉案的一幫持球棒的青少年,他們的目標是婦女,而Painted Ladies附近,兩日內有三名女子被搶走手機,受害人指賊人犯案手法暴力,更被撲倒在地,有媒體引述受害人批評警方執法不力。

根據舊金山紀事報報導,上星期一起,最少有三名女行人在Alamo Square附近,被賊人強行搶走智能電話,三名事主案發時獨自一個,賊人之後都經由接應的車逃去。

其中一名事主在案發時正用電話,她形容一名男青少年突然搶走她的電話,當她試圖搶回電話,賊人的朋友就將事主撲倒在地,拿走她的電話後上車逃離現場。

她膝頭及頭部受傷,協助到場警員追蹤電話位置,警員最終在路邊找回已經砸碎的電話。

這名事主向《舊金山紀事報》透露,不願分享詳情,因為不想助長舊金山是一個犯罪都市的形象,過去自己一個人步行都感到安全。

警方相信,除了在Alamo Square,上星期市內有最少11名女子被劫及襲擊,現已拘捕其中一名在Noe Valley區犯案的未成年人士,並指正搜尋另外多達4人的疑犯,有信心即將作出拘捕,但未有回應Noe Valley及Alamo Square附近的案件是否由同一群人犯案。

舊金山的治安惡化,已經引起國際媒體的關注,英國《電訊報》週二就有文章報導,在Noe Valley區,近日發生的11宗暴力搶走手機案件。

報導指涉案的是一班手持球棒的青少年,他們專門對那些接送小孩上下課的婦女,而受害人報警都得不到警方積極的回應。

她們批評警方對辦案並不感興趣,在事主親自到警署質問警方時,有警員更叫事主自己去研究。

舊金山在今年上半年的搶劫案,比去年同期增加11%,報導指市參事Rafael Mandelman認為,受疫情關閉學校的影響,有越來越多青少年犯案,未來還會繼續經歷這類事情。

但不少網民留言批評,舊金山的自由進取派民選官員對罪犯寬鬆,對執法人員嚴苛,令警察採取不做不錯的態度,在執法時放軟手腳,甚至懶於執法,而涉案人往往不必交錢都可以保釋,繼續在外犯案。

此外,由於加州法律將950元以下的盜竊案件列為輕罪,刑罰不重因而助長賊人犯罪,有輿論也指出,舊金山選民就是喜歡選出這類官員,所以自己都要負起責任。

不過舊金山選民在去年6月,也因為時任地檢官博切思對罪犯太過寬容而將他罷免

