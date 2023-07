【KTSF】

舊金山(三藩市)Stonestown購物中心附近發生涉及槍械的搶劫案,一個少年匪徒搶走一個亞裔男人的帽子,更令他受傷。

警方資料顯示,搶劫案現場位於Winston Drive 200號地段,上星期五下午5點半左右,警方收到劫案報告,一個非洲裔少年搶劫58歲亞裔男事主,搶走他的帽子。

警方指,匪徒使用槍械作為武器,男事主受了傷,沒有生命危險,賊人仍然在逃。

