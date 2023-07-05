【灣區新聞】舊金山華埠都板街更換紅燈籠工程遇阻滯（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

早前有社區人士發起眾籌，為舊金山（三藩市）華埠換上新的燈籠，但這項工程現在卻遇上阻滯。

屹立在華埠都板街Grant Avenue有二百多個燈籠，過去十多年，有些經不起狂風暴雨及冰雹的摧殘，整條街很多燈籠都破掉、需要拆除。

舊金山華埠商人協會（SFCMA）4月在網站GoFundMe發起眾籌，他們表示，每個燈籠加上人工和材料，要大約一百五十元，一串燈籠就要一千元，現時已經籌得四萬三千元，當中二萬元是來自舊金山農曆新年大巡遊的贊助商Alaska航空。

但根據報章舊金山觀察家Examiner報導，修復工作目前遇上阻滯。

華埠商人協會表示，這種工程對很多承包商來說都是非常小規模，他們只會嘗試在大工程中找出時間去接這種工作，因此工程很有機會需要耗資更多金錢。

而除了燈籠本身，用作掛起燈籠的線，以及線兩邊的固定支架，都需要更換，而這些支架屬於不同業主，增加工程的複雜性。

華埠商人協會希望在未來幾個星期可以解決問題，找到合適的承包商，並趕在夏天的旅遊季節前將華埠最好的一面展現出來。

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