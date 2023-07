【灣區新聞】舊金山華埠都板街更換紅燈籠工程遇阻滯（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

早前有社區人士發起眾籌,為舊金山(三藩市)華埠換上新的燈籠,但這項工程現在卻遇上阻滯。

屹立在華埠都板街Grant Avenue有二百多個燈籠,過去十多年,有些經不起狂風暴雨及冰雹的摧殘,整條街很多燈籠都破掉、需要拆除。

舊金山華埠商人協會(SFCMA)4月在網站GoFundMe發起眾籌,他們表示,每個燈籠加上人工和材料,要大約一百五十元,一串燈籠就要一千元,現時已經籌得四萬三千元,當中二萬元是來自舊金山農曆新年大巡遊的贊助商Alaska航空。

但根據報章舊金山觀察家Examiner報導,修復工作目前遇上阻滯。

華埠商人協會表示,這種工程對很多承包商來說都是非常小規模,他們只會嘗試在大工程中找出時間去接這種工作,因此工程很有機會需要耗資更多金錢。

而除了燈籠本身,用作掛起燈籠的線,以及線兩邊的固定支架,都需要更換,而這些支架屬於不同業主,增加工程的複雜性。

華埠商人協會希望在未來幾個星期可以解決問題,找到合適的承包商,並趕在夏天的旅遊季節前將華埠最好的一面展現出來。

