【全國新聞】費城男子涉嫌向人亂槍掃射 5人死亡

在賓夕凡尼亞州費城,一名全副武裝、穿著防彈背心的費城,週一晚走到Kingsessing社區,在街頭涉嫌向人亂槍掃射,造成5人死亡,兩人受傷,槍手其後被警方制服被捕。

槍擊案發生在賓州費城Kingsessing社區附近,開槍範圍橫跨幾個街口,目擊者說,槍手在街上似乎隨意向人開槍。

目擊者Tim Eads說:「我坐在窗口附近,聽到槍聲,槍手站在我的紅色車附近,在街上開槍,我看不見整個角落,也看不見他向誰開槍,但轉眼間,在角落有50名警察,想了解究竟發生何事。」

趕到現場的救援人員立即追趕槍手,但槍手一邊逃走,一邊繼續開槍,最後槍手走到一條窄巷,在走投無路之下,他終於投降被捕。

警方說,初步調查顯示,年約40歲的槍手與傷者並不認識,而他的開槍動機亦不明,槍手當時穿著防彈背心,手持火力強大的AR步槍,身上還有多個彈盒、一支手槍,以及一個用來追踪,警方和緊急車輛的掃描器。

警方說,當救援人員在現場治理中槍的傷者時,還聽到街上傳出多下槍聲,在槍擊現場找到超過50個子彈殼,以及損毀的汽車。

消息指,其中一名傷者還被槍手追入屋射殺,屋外面留下子彈殼。

案件中7名死傷者都是男性,最年輕的傷者是一名兩歲兒童。

