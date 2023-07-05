【全國新聞】費城男子涉嫌向人亂槍掃射 5人死亡

July 5, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

在賓夕凡尼亞州費城，一名全副武裝、穿著防彈背心的費城，週一晚走到Kingsessing社區，在街頭涉嫌向人亂槍掃射，造成5人死亡，兩人受傷，槍手其後被警方制服被捕。

槍擊案發生在賓州費城Kingsessing社區附近，開槍範圍橫跨幾個街口，目擊者說，槍手在街上似乎隨意向人開槍。

目擊者Tim Eads說：「我坐在窗口附近，聽到槍聲，槍手站在我的紅色車附近，在街上開槍，我看不見整個角落，也看不見他向誰開槍，但轉眼間，在角落有50名警察，想了解究竟發生何事。」

趕到現場的救援人員立即追趕槍手，但槍手一邊逃走，一邊繼續開槍，最後槍手走到一條窄巷，在走投無路之下，他終於投降被捕。

警方說，初步調查顯示，年約40歲的槍手與傷者並不認識，而他的開槍動機亦不明，槍手當時穿著防彈背心，手持火力強大的AR步槍，身上還有多個彈盒、一支手槍，以及一個用來追踪，警方和緊急車輛的掃描器。

警方說，當救援人員在現場治理中槍的傷者時，還聽到街上傳出多下槍聲，在槍擊現場找到超過50個子彈殼，以及損毀的汽車。

消息指，其中一名傷者還被槍手追入屋射殺，屋外面留下子彈殼。

案件中7名死傷者都是男性，最年輕的傷者是一名兩歲兒童。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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