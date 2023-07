【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)發生槍擊案,兩名女子被射傷,初步報告指其中一名事主是青少年。

案發在週一晚大約8點50分,地點是東屋崙的High夾Suter街。

警方正確認其中一名事主的年齡,初步調查她是一名青年,而另一名受害者是一名24歲女子。

兩人上半身中槍,並自行去到醫院,目前情況穩定。

警方未有公佈兩名事主是否認識對方,在案發現場檢獲數粒子彈殼,警方正調查案件動機,未有人被捕。

