【灣區新聞】灣區多市辦國慶日遊行 佛利蒙有多個華裔社團參加（視頻）

灣區多個城市舉辦國慶日遊行,東灣佛利蒙今年有多個華裔社團參加。

遊行上午10點開始,參加的隊伍在Stevenson Blvd的圖書館集合出發,沿途經Paseo Padre Parkway,遊行的終點站是Capitol Ave的市中心。

今年的遊行有70個隊伍參加,包括色彩繽紛的愛國花車、遊行樂隊、消防和警察隊伍、當地團體等等,還有不少華人社團共襄盛舉,包括推動華人參政的華益社、每年都參加的FCSN華人特殊兒童之友、武術表演。

華裔民選官員,加州眾議員李天明、佛利蒙市長高敘加也乘坐敞篷車跟兩旁民眾揮手。

還有上周抵達灣區的台灣新北市新埔國小棒球隊,進行為期兩周的移地訓練,綠油油的北加州台灣同鄉聯合會高喊台灣加油。

主辦方表示,今年的國慶日遊行估計有一萬人在現場觀看,佛利蒙最初在該市五個歷史最悠久的地區,分別舉辦一年一次的國慶日遊行,但預算削減,迫使放棄,最後在志願者的齊心協力下,將這個傳統一直延續下去。

