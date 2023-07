【加州新聞】Sierra山區仍在融雪 氣象局稱北加河流非常寒冷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

剛剛過去的雨季,加州雨水充沛,山上有破紀錄的積雪,夏天炎熱的天氣令積雪融化,進入河流的雪水異常寒冷,氣象局呼籲大家玩水上活動時要非常小心,因為寒冷和湍急的河水可以致命。

夏日炎炎,最想跳進清涼的水裡,國家氣象局Sacramento分局週二在社交媒體發文提醒大家,雖然氣溫很高,但是河水很冷,尤其是當地的河流湍急,即使是擅長游泳的人也容易遇到意外。

過去的冬季,Sierra山區有破紀錄的積雪,平常這個時候,積雪已經融化,河流的水溫也逐漸回升,可是目前積雪仍在融化,從山區流進河流的水非常寒冷,其中包括Sacramento以及中谷一帶的河流。

因此大家去旅行時要特別小心,不要讓孩童獨自在河邊玩耍,不少的意外是孩子們從濕滑的石頭失腳跌進湍急的河流裡而出事。

當局建議大家選擇有救生員的地方和水上活動,要穿救生衣,欺山莫欺水,今年夏天除了要小心變幻莫測的海洋之外,也不可輕視難以捉摸的河流。

