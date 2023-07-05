【灣區新聞】汽車催化轉換器偷竊案困擾全國 執法當局為何束手無策（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

偷竊汽車催化轉換器的罪案，不單只在灣區和加州猖獗，而是一個困擾全國的問題，為什麼執法當局對於這種盜竊案束手無策？

東岸20多個執法單位合作，破獲費城一個涉嫌收買和販賣汽車催化轉換器的犯罪集團，拘捕了11人。

當地地檢處指出，一間拖車公司涉嫌經營黑市，日間業務是拖車和修車，夜間則收買盜賊從汽車切割偷回來的催化轉換器。

當局表示，這家拖車公司三年來總共收買2萬多個催化轉換器，每個付300元，然後以高價轉售出去。

這門非法生意利潤極高，因為催化轉換器含有貴金屬包括白金，這些貴金屬市價每安士1000元至7000元，灣區警方也忙於調查這類汽車盜竊案。

Palo Alto警方表示，市內的財物盜竊案多了，其中包括偷竊汽車催化轉換器的案件，警方發言人Brian Philip副隊長表示，對付這類財物罪案，至今沒有根治方法。

Palo Alto警方發言人Brian Philip說：「這種犯罪趨勢持續已久，仍然未有徹底解決方法，去追查誰在幹，贓物往哪裡去，以及使它不再有利可圖。」

Palo Alto警方以市內商店盜竊案作為例子，如果有某一種牛仔褲是大眾喜愛，而成為賊人目標，而警方又能夠破獲買賣賊贓的地盤，盜竊案數目自然會減少，而對付汽車催化轉換器盜竊案的道理也是一樣，就是要對付黑市買賣。

不少灣區執法部門推出，免費為車主在汽車催化轉換器上刻上號碼的服務，幫助警方追查賊贓來源，但這不是治本的方法。

Philip說：「大家想辦法，有人用燒焊技術，把防盜記號牢固的放上去，很不幸我們要尋找各種防盜方法，而我們該做的，是制止罪案的發生，很難做出平衡。」

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