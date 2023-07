【灣區新聞】汽車催化轉換器偷竊案困擾全國 執法當局為何束手無策（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

偷竊汽車催化轉換器的罪案,不單只在灣區和加州猖獗,而是一個困擾全國的問題,為什麼執法當局對於這種盜竊案束手無策?

東岸20多個執法單位合作,破獲費城一個涉嫌收買和販賣汽車催化轉換器的犯罪集團,拘捕了11人。

當地地檢處指出,一間拖車公司涉嫌經營黑市,日間業務是拖車和修車,夜間則收買盜賊從汽車切割偷回來的催化轉換器。

當局表示,這家拖車公司三年來總共收買2萬多個催化轉換器,每個付300元,然後以高價轉售出去。

這門非法生意利潤極高,因為催化轉換器含有貴金屬包括白金,這些貴金屬市價每安士1000元至7000元,灣區警方也忙於調查這類汽車盜竊案。

Palo Alto警方表示,市內的財物盜竊案多了,其中包括偷竊汽車催化轉換器的案件,警方發言人Brian Philip副隊長表示,對付這類財物罪案,至今沒有根治方法。

Palo Alto警方發言人Brian Philip說:「這種犯罪趨勢持續已久,仍然未有徹底解決方法,去追查誰在幹,贓物往哪裡去,以及使它不再有利可圖。」

Palo Alto警方以市內商店盜竊案作為例子,如果有某一種牛仔褲是大眾喜愛,而成為賊人目標,而警方又能夠破獲買賣賊贓的地盤,盜竊案數目自然會減少,而對付汽車催化轉換器盜竊案的道理也是一樣,就是要對付黑市買賣。

不少灣區執法部門推出,免費為車主在汽車催化轉換器上刻上號碼的服務,幫助警方追查賊贓來源,但這不是治本的方法。

Philip說:「大家想辦法,有人用燒焊技術,把防盜記號牢固的放上去,很不幸我們要尋找各種防盜方法,而我們該做的,是制止罪案的發生,很難做出平衡。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。