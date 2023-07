【灣區新聞】Santa Cruz縣Capitola年初受風暴侵襲商業重創 餐館指還沒拿到政府補助金（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Cruz縣海邊城市Capitola,今年初受到一連串風暴侵襲,商業嚴重受創,不過有餐館老闆表示,到現在都還沒拿到政府的補助金。

國慶長周末假期,加上灣區天氣炎熱,Santa Cruz縣海邊城市Capitoa湧入許多前來海邊消暑度假的人士。

年初冬季風暴連日的豪雨,吹斷了超過百年歷史的碼頭,讓當地人和遊客不勝唏噓,斷裂的橋樑尚未修復,碼頭入口張貼修復時間表,預計在明年夏天重新開放。

不過海邊的餐館,在幾個星期前已經逐漸恢復營業。

海邊的餐館有絕佳的視野,可以看到碼頭還有著名的彩虹屋,但是餐館的牆壁還尚未完工,因為今年初一連串的風暴,這一排靠海的餐館受到嚴重的損害。

My Thai Beach老闆Tripop Pinky說:「這個鄰里的每一戶都受到損害,我們也是其中之一,窗戶,所有的窗戶都破裂,還有地板,我們必須把地板挖開,還有整修牆壁,冰箱。」

這間泰國菜餐館內部經過數個月的整修,終於在兩個月前重新營業。

Pinky說:「花了四個月整修全部,我想問題是因為要拿到許可,但市府很好,加速辦理,我們是這裡第二間最早重開的。」

根據承包商表示,隔壁這間餐館就沒有這麼幸運了,先是歷經了新冠疫情,然後又遇上的風災,老闆表示,已經破產,由於Capitola受災嚴重,總統拜登還親自前來勘災,但是商家們表示,到現在都還沒有收到聯邦或是州的補助。

Pinky說:「(你們有沒有收到政府補助重建?)沒有,(為什麼?)聯邦或是州,還沒有,(我聽說總統拜登有來),對他來了,還給他一個擁抱,但什麼都沒做。」

此外,老闆還表示,由於這是天然災害,保險公司也不理賠,所有的整修全部都是自掏腰包。

承包商也說,媒體焦點都在受損的碼頭,但這些小商家才是Capitola的經濟命脈。

為了挽救這些商家的生意,一名受災的商家在GoFundMe發起眾籌,賣CapitolaT恤,籌到的錢,來幫助受風災影響的商家。

泰國餐廳老闆表示,雖然門口還在繼續整修,但是大部分的商家都已經恢復營業,也希望來到此地遊玩的遊客,能夠繼續支持他們的生意。

