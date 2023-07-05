【灣區新聞】Santa Cruz縣Capitola年初受風暴侵襲商業重創 餐館指還沒拿到政府補助金（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Cruz縣海邊城市Capitola，今年初受到一連串風暴侵襲，商業嚴重受創，不過有餐館老闆表示，到現在都還沒拿到政府的補助金。

國慶長周末假期，加上灣區天氣炎熱，Santa Cruz縣海邊城市Capitoa湧入許多前來海邊消暑度假的人士。

年初冬季風暴連日的豪雨，吹斷了超過百年歷史的碼頭，讓當地人和遊客不勝唏噓，斷裂的橋樑尚未修復，碼頭入口張貼修復時間表，預計在明年夏天重新開放。

不過海邊的餐館，在幾個星期前已經逐漸恢復營業。

海邊的餐館有絕佳的視野，可以看到碼頭還有著名的彩虹屋，但是餐館的牆壁還尚未完工，因為今年初一連串的風暴，這一排靠海的餐館受到嚴重的損害。

My Thai Beach老闆Tripop Pinky說：「這個鄰里的每一戶都受到損害，我們也是其中之一，窗戶，所有的窗戶都破裂，還有地板，我們必須把地板挖開，還有整修牆壁，冰箱。」

這間泰國菜餐館內部經過數個月的整修，終於在兩個月前重新營業。

Pinky說：「花了四個月整修全部，我想問題是因為要拿到許可，但市府很好，加速辦理，我們是這裡第二間最早重開的。」

根據承包商表示，隔壁這間餐館就沒有這麼幸運了，先是歷經了新冠疫情，然後又遇上的風災，老闆表示，已經破產，由於Capitola受災嚴重，總統拜登還親自前來勘災，但是商家們表示，到現在都還沒有收到聯邦或是州的補助。

Pinky說：「（你們有沒有收到政府補助重建？）沒有，（為什麼？）聯邦或是州，還沒有，（我聽說總統拜登有來），對他來了，還給他一個擁抱，但什麼都沒做。」

此外，老闆還表示，由於這是天然災害，保險公司也不理賠，所有的整修全部都是自掏腰包。

承包商也說，媒體焦點都在受損的碼頭，但這些小商家才是Capitola的經濟命脈。

為了挽救這些商家的生意，一名受災的商家在GoFundMe發起眾籌，賣CapitolaT恤，籌到的錢，來幫助受風災影響的商家。

泰國餐廳老闆表示，雖然門口還在繼續整修，但是大部分的商家都已經恢復營業，也希望來到此地遊玩的遊客，能夠繼續支持他們的生意。

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