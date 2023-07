【KTSF】

聯邦最高法院週五表示,將會受理一宗案件,以決定現時一條禁止有家庭暴力禁制令在身的人擁槍的法例是否違憲。

聯邦有一條行使了30年的法例,禁止有家庭暴力禁制令在身的人擁有槍支,最高法院週五表示,在下一個會期將會審理這條法例是否違反憲法第二修正案的擁槍權。

事件起因是德州一名男子被聯邦大陪審團裁定,有家暴禁制令在身的他,違反了1994年這條聯邦法例,他的前女友當年申請這項禁制令,當時他也用槍威脅另一名女子,被告在過去幾年也牽涉多宗槍擊案。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。