【KTSF】

舊金山(三藩市)灣景區及華埠週末分別發生槍擊案,造成一死一傷,當中華埠的傷者是亞裔。

根據警方,首宗槍擊案發生在星期六晚約10點,地點是華埠的Grant夾Pacific街,一名33歲的亞裔男子中槍受傷,他之後送院治療,沒有生命危險。

之後在當晚大約11點,灣景區的3街夾Kirkwood街發生另一宗槍擊案,警員到場為一名中槍男子急救,事主搶救無效當場證實死亡。

警方表示,現正調查兩宗案件,暫未拘捕任何人,呼籲有資料的市民,致電(415) 575-4444跟警方聯絡。

