舊金山警察部門交通組將於星期二晚7時至星期三凌晨3時,在市內取締喝酒後駕駛和藥後駕駛。

舊金山警方表示,警方亦會派出經過專門訓練的人士,對涉嫌藥駕的人進行評估。

研究顯示,定期開展酒駕和藥駕巡查,並事先大事宣傳的話,可以減少兩成相關的交通事故。

研究也指出,在巡查中,藥駕佔14%,酒駕佔7.3%,最常見的藥駕是受大麻影響下駕駛,酒駕或藥駕的人士將可能面對監禁、罰款,和其他相關可能超過一萬元的費用。

