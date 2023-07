【灣區新聞】舊金山去年房屋建造率大幅下跌 這個趨勢或持續（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)在去年的房屋建造率大幅下跌,這個趨勢有可能因為居高不下的建造成本而持續。

加州住房和社區發展部的資料顯示,舊金山在2022年完工的住房單位僅2,910戶,與2021年完工的5,600戶相比,減少了將近一半之多。

舊金山商業時報的分析認為,不斷上漲的成本和反復的加息產生的經濟環境,對建造業越來越不利,這個趨勢又對舊金山的住宅開發打擊特別大。

舊金山主計官辦公室在3月發表的聲明指,在舊金山目前的經濟環境,以及市府規範之下,沒有任何類型的多戶住宅開發項目,將是符合建商成本考量的,因為超過10戶的住宅開發項目,必須依法提供一定比例的可負擔房屋單位,因此主計官建議,市府將現行的可負擔房屋單位比例拉低,藉此鼓勵開發商回流。

但舊金山不是唯一面對低房屋建造率的城市,灣區的九個縣整體來說,去年房屋建造率掉了一成,當中特別受打擊的城市包括東灣奧克蘭、Fremont,以及南灣Sunnyvale,少數的城市,包括東灣柏克萊,則有錄得房屋建造率成長。

全灣區正面臨的低建造率問題,雖然已受到加州州府的正視,各縣市也在最新提交的住房要素藍圖中,規劃出未來八年的城市開發願景,但這些當地政府是否能夠在經濟前景持續不明朗的情況下,實際履行這些開發計劃,將是另一個艱難的問題。

