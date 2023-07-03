【香港新聞】國安處各懸紅100萬 通緝郭榮鏗、許智峯、羅冠聰等8人

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香港警方國安處懸紅各100萬元，通緝身處海外八名香港人，包括三名前立法會議員郭榮鏗、羅冠聰及許智峯，指他們涉嫌勾結外國勢力、煽動分裂國家，強調根據港區國安法有域外執法權，發通緝令不是「做騷」。

警方懸紅通緝八人，包括三名前立法會議員郭榮鏗、許智峯及羅冠聰、前職工盟總幹事蒙兆達、「香港議會」創辦人袁弓夷、前法政匯思召集人任建峰、郭鳳儀及劉祖迪。

國安處指他們在海外涉嫌勾結外國勢力、鼓吹香港獨立、涉嫌煽動分裂國家或、顛覆國家政權，嚴重危害國家安全。

國安處總警司李桂華表示：「這些反中亂港分子竄逃海外，肆無忌憚繼續作出，危害國家安全的行為，他們鼓吹制裁，想破壞香港及恐嚇香港官員，有部分、頗多指明要制裁法官及檢控人員，這正正想破壞我們行之有效、法官不受干預使用司法權的情況，最後更發現有些人為外國出謀獻策，如何打擊香港整個金融制度，甚至金融中心的地位。」

這八人目前分別身處歐美或澳洲，國安處重申根據港區國安法，他們擁有域外法權。

李桂華說：「我們絕對不是『做騷』或者散播任何恐怖，我們是執法，如果香港特區永久居民或者一間在香港成立的公司、團體、法人或非法人組織，如果干犯國安法下罪行，我們有管轄權、執法權，根據38條，如果人不是永久居民，國安法都適用。」

國安處承認，他們不回港就不能拘捕，但不會放棄蒐證，懸紅各100萬元緝拿八人歸案。

李桂華說：「其實他們犯下的罪行是相當嚴重，他們回來香港自首吧，法庭是可以對被告從輕、或者減輕處罰，希望他們珍惜這個能夠被從輕或者減輕處罰的機會，回香港自首。」

根據港區國安法43條，國安處有權力凍結、限制、沒收或充公違法者的資產。國安處說會採取必要及有效措施，截斷這八個人的資金鏈；又指他們曾經發起眾籌，市民轉載或參與眾籌都有機會違反國安法。

國安處說市民提供的情報，可以幫助到檢控，都有機會按比例得到懸紅賞金。

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