【全國新聞】旅遊專家指今年夏季仍有機會訂到便宜機票

【KTSF 林子皓報導】

今年至今最繁忙的旅行週,就在這周的國慶假期,但整個夏天還是有很多時間,可以有機會訂到便宜機票。

無論是國內旅行還是國際旅行,今年夏天的旅遊季,預計將飆升到創紀錄的程度。

旅遊網站Thrifty Traveler行政總監Kyle Potter說:「不像去年夏天,今年還有很多優惠,我說的是8月、9月初,甚至是7月底出發,如果你夠好運訂的到票的話。」

Potter也建議如果是國際航班,至少在六個月前就開始比較價格,並嘗試在旅行前兩個月或更早之前就開始預訂。

Potter說:「最佳的訂票時間,真正的事實是,我會說當你看到便宜航班的時候,就是最好訂機票的時間。」

另外,星期二、星期三、星期六起飛的航班是最便宜的,但不代表你在這幾天買票,票價是比較便宜的。

Potter說:「我可以以生命擔保,沒有所謂的星期二神話。」

除了打破星期二票價最便宜的城市傳說,Kyle也提醒,直接向航空公司訂票,比跟第三方的旅遊網站訂更有保障。

計畫如果改變,你在購票後的24小時內申請取消,都可以獲得全額退款。

