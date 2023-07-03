【全國新聞】旅遊專家指今年夏季仍有機會訂到便宜機票

【KTSF 林子皓報導】

今年至今最繁忙的旅行週，就在這周的國慶假期，但整個夏天還是有很多時間，可以有機會訂到便宜機票。

無論是國內旅行還是國際旅行，今年夏天的旅遊季，預計將飆升到創紀錄的程度。

旅遊網站Thrifty Traveler行政總監Kyle Potter說：「不像去年夏天，今年還有很多優惠，我說的是8月、9月初，甚至是7月底出發，如果你夠好運訂的到票的話。」

Potter也建議如果是國際航班，至少在六個月前就開始比較價格，並嘗試在旅行前兩個月或更早之前就開始預訂。

Potter說：「最佳的訂票時間，真正的事實是，我會說當你看到便宜航班的時候，就是最好訂機票的時間。」

另外，星期二、星期三、星期六起飛的航班是最便宜的，但不代表你在這幾天買票，票價是比較便宜的。

Potter說：「我可以以生命擔保，沒有所謂的星期二神話。」

除了打破星期二票價最便宜的城市傳說，Kyle也提醒，直接向航空公司訂票，比跟第三方的旅遊網站訂更有保障。

計畫如果改變，你在購票後的24小時內申請取消，都可以獲得全額退款。

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