【灣區新聞】當局呼籲民眾國慶日小心燃放煙花 勿酒後駕駛

【KTSF 萬若全報導】

週二是國慶日,當局再次呼籲民眾小心燃放煙花,以免引發火災,多個城市也將加派警力,取締酒後駕駛。

在東灣有三個城市允許燃放安全煙花(Safe and Sane fireworks),分別是Union City、Newark和Dublin,儘管如此,煙花還是有引發火災的可能,如果火苗接觸到乾燥的植被,就可能引發野火。

West Alameda縣消防分區局長Randall說:「2023年初降雨量增加,隨著降雨量的增加,植被迅速生長,此時的植被乾燥,從而產生了大量的燃料負載,儘管我們在Newark這座城市,沒有很多重的燃料負載,但人們對一小小的火光有很大的擔憂,如果處理不當,也對該市造成安全隱患。」

不少家庭在國慶日開派對,根據Newark市條例,在住宅燃放非法煙花,警方可以對派對主人開罰單。

Newark警局發言人Jonathan Arguello說:「Newark市可對每次違規行為發出最高1000美元的罰單,這意味著那些參加聚會或允許人們聚集在其物業上燃放非法煙花的人,可能會被處以最高1000美元的罰款,社交聚會主辦方或業主,必須對在其物業上客人負責。」

另外,東灣奧克蘭警察局提醒駕駛人,即日起到國慶日將加派警員巡邏,取締涉嫌酒駕或受藥物影響的司機。

2021年7月4日週末期間,全國各地有500多人在車禍中喪生,其中39%與酒精有關。

去年國慶長周末,加州有44人在車禍中喪生,此外,加州公路巡警在這三天半的假期,逮捕了近1千名酒後駕車人士。

老生常談,酒後不開車,開車不喝酒,服藥或大麻也不要開車,因為會影響判斷力。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。