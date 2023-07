【KTSF】

週日晚凌晨兩點左右,在州際580號公路,加州公路巡警追截一輛懷疑偷車,追逐到東灣San Leandro附近時撞車,車上的人立即逃跑,其中一人企圖搶奪公路巡警的佩槍時,公路巡警和縣警人員於是開槍,一名青年中槍死亡,另外還有兩人被扣押。

一名加州公路巡警受傷,他表示,那部疑似失車,在州際580號公路東行線爬頭超越他,他於是飛車追趕,到San Leandro的164 Avenue出口時涉案的人撞車,車上戴著面罩的青年,在撞車後逃走,到場增援的警員跟著追截他們,最終有兩人被捕。

