【加州新聞】加州7月起規定母豬須有至少24平方英尺生長空間

【KTSF 林子皓報導】

前一陣子雞蛋價格飛漲的情形,現在可能要換到豬肉來了,一項經過選民投票,要求將豬隻從飼養籠中解放的加州法律,7月1日將正式開始執行。

聯邦最高法院雖然容許該法律實施,不過加州也同意,在7月1日前屠宰的豬肉,可以在今年年底前販售,讓農民和店家可以有時間調整,不過時間一再推遲,也引起一些受惠的公司不滿,因為那些公司一早已跟符合新規定的豬農簽約。

不過也有支持規定的人贊同推遲的做法,美國人道協會就表示,這樣的緩衝時間對豬肉行業來說,是一個平穩的過程。

Jared Schilling放棄做土木工程師,幫家族經營的豬場轉型。

Schilling說:「這些舊的育種籠都不再使用了,這曾是標準模式,它非常有效而且不會需要很多空間,很容易管理,這就是這過去40年的作法。」

這項在2018年通過的加州12號提案,要求母豬必須至少要有24平方英尺的生長空間,允許種豬可以轉身和伸展四肢,該措施還包括對於雞蛋和牛隻生長的空間需求。

人道主義者認為,給動物額外空間會更加人道,但沒有籠子,有時候可能也會造成種豬互相打鬥,這都使得農民得增加技術來追蹤動物,也可能需要增加昂貴的豬舍費用,這些相關的花費,都有可能會轉嫁到各類肉品的價格上。

目前尚不清楚有多少養豬戶將因此升級豬圈,以滿足加州法律要求。

