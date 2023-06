【KTSF】

經過異常寒冷的6月之後,灣區即將回暖。

國家氣象局週四發布對灣區的高溫警示,週五開始生效,並持續至週日,週四溫度開始上升,隨後週五和週六會明顯上升。

內陸地區的高溫在華氏90度到100度之間,南灣Santa Clara Valley的氣溫預計將上升到90度,至於聖荷西預計最高溫度為95度,而沿海地區則保持60到70度。

灣區空氣質素管理局表示,氣溫回暖,預計不會對空氣質素產生巨大影響。

