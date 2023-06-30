【全國新聞】聯邦最高法院裁定網頁設計員可基於信仰理由拒絕為同性伴侶服務

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週五裁定的另一宗備受關注的訴訟，涉及同志權益，6名保守派大法官裁定，一名網頁設計員，可以用基督教信仰為理由，拒絕為同性伴侶設計結婚網頁，但有媒體披露原告人所舉出的同志伴侶查實不是同志，而是已婚異性戀者。

本案原告是來自科羅拉多州的網頁設計員Lorie Smith，她聲稱基於她的基督教信仰，拒絕為一對同性伴侶設計結婚網頁，但科州有反歧視法例禁止人這樣做。

Smith在2016年提出訴訟，尋求阻止科羅拉多州實施有關的法例，但初級與上訴法庭都判科州的法例得值，Smith不服，上訴到聯邦最高法院，而最高法院週五以6比3保守派大多數裁定，Smith可以因為宗教理由，拒絕為同性伴侶設計結婚網頁。

大法官Neil Gorsuch代表保守派大多數撰寫意見書時指出，憲法第一修正案賦予的言論自由權利，印證了美國是一個豐富和複雜的地方，所有人都可以自由地去思考和表達意見，而不是依照政府的要求去做。

不過持異議的自由派大法官Sonia Sotomayor就表示，今天最高法院歷來首次給予打開門做生意的商業，擁有憲法權利去拒絕向受保護的群體提供服務，她又說，今天對美國憲法以及同志社群來講是悲哀的日子。

總統拜登也批評最高法院這項裁決，他擔心今次裁決結果，可能會引來更多的歧視案例，也會容許更多商業歧視同志社群。

另一方面，媒體“新共和國The New Republic”的調查就發現，原告人是在提出訴訟後，才補充所謂「同志伴侶」的資料。

記者根據法庭文件而採訪到那位涉案的、名為Stewart的男子，該男子表示，根本沒有發出建立網站的要求，自己也不是同志，已經同一個女子結婚，並有一個小朋友，認為有人在訴狀中使用虛假資料。

媒體也指出，原告的法律團隊是基督教團體捍衛自由聯盟ADF，原告的律師就回應指，「新共和國」的報導，「完全失實而且並不切題」。

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