【全國新聞】聯邦最高法院裁定網頁設計員可基於信仰理由拒絕為同性伴侶服務

聯邦最高法院週五裁定的另一宗備受關注的訴訟,涉及同志權益,6名保守派大法官裁定,一名網頁設計員,可以用基督教信仰為理由,拒絕為同性伴侶設計結婚網頁,但有媒體披露原告人所舉出的同志伴侶查實不是同志,而是已婚異性戀者。

本案原告是來自科羅拉多州的網頁設計員Lorie Smith,她聲稱基於她的基督教信仰,拒絕為一對同性伴侶設計結婚網頁,但科州有反歧視法例禁止人這樣做。

Smith在2016年提出訴訟,尋求阻止科羅拉多州實施有關的法例,但初級與上訴法庭都判科州的法例得值,Smith不服,上訴到聯邦最高法院,而最高法院週五以6比3保守派大多數裁定,Smith可以因為宗教理由,拒絕為同性伴侶設計結婚網頁。

大法官Neil Gorsuch代表保守派大多數撰寫意見書時指出,憲法第一修正案賦予的言論自由權利,印證了美國是一個豐富和複雜的地方,所有人都可以自由地去思考和表達意見,而不是依照政府的要求去做。

不過持異議的自由派大法官Sonia Sotomayor就表示,今天最高法院歷來首次給予打開門做生意的商業,擁有憲法權利去拒絕向受保護的群體提供服務,她又說,今天對美國憲法以及同志社群來講是悲哀的日子。

總統拜登也批評最高法院這項裁決,他擔心今次裁決結果,可能會引來更多的歧視案例,也會容許更多商業歧視同志社群。

另一方面,媒體“新共和國The New Republic”的調查就發現,原告人是在提出訴訟後,才補充所謂「同志伴侶」的資料。

記者根據法庭文件而採訪到那位涉案的、名為Stewart的男子,該男子表示,根本沒有發出建立網站的要求,自己也不是同志,已經同一個女子結婚,並有一個小朋友,認為有人在訴狀中使用虛假資料。

媒體也指出,原告的法律團隊是基督教團體捍衛自由聯盟ADF,原告的律師就回應指,「新共和國」的報導,「完全失實而且並不切題」。

