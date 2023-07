【KTSF】

大型連鎖藥房Walgreens宣佈,關閉全球450間分店及裁員500人。

藥房Walgreens計劃將於美國關閉150間分店,英國關閉300間,並裁員500人,不過Walgreens則未有具體說明哪些地點將會關閉。

Walgreens本週公佈的盈利低於去年同期,Walgreens正面臨消費者支出減少,和Covid疫苗需求下降的情況。

Walgreens的行政總裁表示,公司正在加大力度節省成本,並會立即採取行動提高盈利,關閉分店是削減成本的一部份。

