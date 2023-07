【KTSF】

剛剛才換了行政總裁的社交平台Twitter,有用戶發現,一定要註冊登入才能看到公共推文。

在新限制之前,任何人都可以打開Twitter網站,並查看用戶的公共推文,但現在用戶點擊公共推文的話,網頁就會告訴他們,要登入或創建帳戶,目前尚未清楚這變化是故意的,還是系統故障,Twitter一方尚未回應。

自從全球首富馬斯克去年收購這平台以來,該公司就一直面臨著挑戰,包括失去主要的廣告客戶。

