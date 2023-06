【KTSF】

由於是拉差辣椒醬的主要原材料長期短缺,令網上電商平台上的是拉差辣椒醬賣到70元一支。

繼雞蛋荒後,目前最新的是是拉差辣椒醬荒,原本17盎司裝的是拉差辣椒醬售價約五元,但在電商平台eBay發現,有人賣到近40元一支,28盎司裝賣近70元,在Amazon上就更貴,孖裝的是拉差辣椒醬以125元售賣。

總部設於南加州的是拉差辣椒醬製造商匯豐食品表示,過去三年來,因主要的原材料辣椒短缺,導致貨品供不應求,他們正在著手採取措施,以避免未來出現更大短缺,但仍未知何時才可有充足的供應,應付需求。

匯豐食品出產的是拉差辣椒醬,由中國移民David Tran於1980年創立,並打入美國多間大型零售商。

