【灣區新聞】舊金山警員開槍擊斃持刀男子 警方公布案發視頻

【KTSF 尹晉豪報導】

在上週四凌晨,舊金山(三藩市)列治文區發生兇案,一名76歲女子和一隻狗死亡,警方開槍打死了一名37歲的持刀男子,警方週五召開記者會,向公眾交代更多內容,片段可能會令觀眾不安。

舊金山警方表示,在上週四凌晨2點39分左右接報,趕到31st Avenue 700號路段,在報警的通話中,隱約聽到報案人指自己的兒子服用毒品。

警員:誰跟你在一起?

報案人:我的兒子和狗。

警員:好,你認為誰對你妻子做了這事?

報案人:他拿棍子做了這個。

警員:你兒子?

報案人:他正在吸毒。

警方週五證實,被擊斃的是37歲男子Marc Child。

警方發佈警員隨身拍的片段,顯示警員出現在現場的時候,發現門口有一名84歲的男子,他是March Child的父親,他表示,Marc Child涉嫌在家中襲擊了一名76歲的女子。

警方表示,當警員嘗試與Marc Child交談時,他正揮舞著一把刀,並走向警員和84歲長者,警員隨立即開火。

隨後發現76歲的Barbara Lai Child在屋內被刺死,死者是Marc Child的母親。

警方又指,屋內其中一隻狗也死了,Marc Child被警方開槍擊中,送去醫院後不治。

根據《舊金山紀事報》報導,法庭記錄顯示,2021年,Marc Child曾在家中襲擊他的父母,他又曾在2019年毆打過他的時任女友。

警方表示,涉案警員已完成相關的批判性思維等課程和反應訓練,案件仍然調查中。

