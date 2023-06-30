【灣區新聞】舊金山最低工資7月起增至每小時18.07元（視頻）

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舊金山最低工資自今年7月1日起，將從目前的每小時16.99元，增至18.07元。

在2014年，舊金山選民通過了J提案，要求每年進行生活費用調整，週四多個工會和組織聚集在Mission區慶祝，有人就在街派發單張，向行人推廣最低工資上升的消息。

華人進步會表示，工人必須明白，自己享有的權益，不論是哪種移民身份，無論是否兼職，或者是否現金支薪，而他們會繼續做好向外宣傳的工作。

華人進步會代表司徒詠瑜說：「因為我做過工人外展，我聽到好多工人的心聲，因為好多人都不知道，自己最低工資多少，然後自己有最基本的有薪病假同加班費都不知道，因為工人在我們做外展，派宣傳單時，工人們都有許多疑問，從這情況來看，外展對我們來說是十分重要。」

她又說，可能部分員工會害怕僱主報復，但只要工人明白自己的權益，團結一致，就不用害怕。

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