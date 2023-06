【灣區新聞】舊金山最低工資7月起增至每小時18.07元（視頻）

【KTSF】

舊金山最低工資自今年7月1日起,將從目前的每小時16.99元,增至18.07元。

在2014年,舊金山選民通過了J提案,要求每年進行生活費用調整,週四多個工會和組織聚集在Mission區慶祝,有人就在街派發單張,向行人推廣最低工資上升的消息。

華人進步會表示,工人必須明白,自己享有的權益,不論是哪種移民身份,無論是否兼職,或者是否現金支薪,而他們會繼續做好向外宣傳的工作。

華人進步會代表司徒詠瑜說:「因為我做過工人外展,我聽到好多工人的心聲,因為好多人都不知道,自己最低工資多少,然後自己有最基本的有薪病假同加班費都不知道,因為工人在我們做外展,派宣傳單時,工人們都有許多疑問,從這情況來看,外展對我們來說是十分重要。」

她又說,可能部分員工會害怕僱主報復,但只要工人明白自己的權益,團結一致,就不用害怕。

