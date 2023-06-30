【灣區新聞】奧克蘭業主需向市府登記出租物業 否則不能加租或逼遷

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東灣奧克蘭（屋崙）市府去年通過新條例，有出租房屋的業主需要向市府登記物業，否則不能加租或逼遷，截止日期是7月3日下星期一。

本台上星期報導過，屋崙華埠商會和市府合作舉辦講座，有講中文的市府職員為業主解釋如何登記出租物業。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，華裔社區中很多小業主，都不知道這條新條例，有不少市民出席上星期五的講座。

根據市府資料，奧克蘭大多數在10年前興建的物業，都符合這個條例要求，當中包括獨立屋、公寓、ADU附屬單位等等。

市府今年5月已向有出租物業並需要登記的業主郵寄通知，若業主未能在7月3日限期前登記，將來會有機會不能加租或逼遷住客。

市民如欲了解更多詳情，可以點擊市府要求業主登記出租物業的連結：https://www.oaklandca.gov/resources/rent-registration-in-oakland-information-and-faqs，或致電(510) 238-3721查詢

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