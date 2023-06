【灣區新聞】奧克蘭業主需向市府登記出租物業 否則不能加租或逼遷

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市府去年通過新條例,有出租房屋的業主需要向市府登記物業,否則不能加租或逼遷,截止日期是7月3日下星期一。

本台上星期報導過,屋崙華埠商會和市府合作舉辦講座,有講中文的市府職員為業主解釋如何登記出租物業。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示,華裔社區中很多小業主,都不知道這條新條例,有不少市民出席上星期五的講座。

根據市府資料,奧克蘭大多數在10年前興建的物業,都符合這個條例要求,當中包括獨立屋、公寓、ADU附屬單位等等。

市府今年5月已向有出租物業並需要登記的業主郵寄通知,若業主未能在7月3日限期前登記,將來會有機會不能加租或逼遷住客。

市民如欲了解更多詳情,可以點擊市府要求業主登記出租物業的連結:https://www.oaklandca.gov/resources/rent-registration-in-oakland-information-and-faqs,或致電(510) 238-3721查詢

