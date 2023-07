【全國新聞】聯邦最高法院否決拜登政府力推的學生債務減免計劃

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦最高法院在這個會期最後一日再對備受關注的訴訟作出裁決,其中一項裁決封殺了拜登政府力推的學生債務減免計劃,有學生在最高法院外面示威抗議。

正如事前所料,聯邦最高法院週五以6比3票否決了學生貸款減免計劃,6票都是來自保守派大法官,他們認為,拜登政府無權越過國會,而減免近4,300億元學生貸款債務。

拜登政府聲稱,學生債務減免計劃,是根據英文簡稱為「HEROS」的《高等教育學生紓困機會法》而設立,HEROES法是在911恐襲事件後成立,授權教育部長在全國出現緊急狀態,有必要的時候,「豁免或調整」聯邦學生援助計劃。

拜登總統在疫情期間,指示教育部長下令暫停借款人還款,並計劃給予中低收入家庭的借款人,最多一萬元債務減免,以及給予Pell Grant助學金的借款人最多2萬元的減免。

目前全國有4千幾萬借款人,學生貸款總額是1.6萬億元,幾個州及兩個人士分別針對這項計劃提出訴訟,官司打到聯邦最高法院。

拜登政府認為,Covid疫情下,全國進入緊急狀態,教育部有權對聯邦學生貸款債務作出「豁免與調整」。

但首席大法官代表多數派的裁決書就指出,這項學生債務減免並不屬於HEROS法所講的「豁免或調整」,而是需要國會明確的授權才可以實行。

大法官Elena Kagan發表異議書就批評,最高法院這項裁決,等如以自己替代國會與行政當局就學生貸款債務寬免作出國家政策,她認為國會已經授權,而部長執行計劃,成果是好是壞,責任在於總統,最高法院不能代辦。

週五一些學生和維權人士在最高法院外面集會抗議。

We the 45 Million組織創辦人Melissa Byrne說:「這是公正的,也是正確的,拜登總統必須取消學生貸款債務,他必須確保在學貸取消之前,學生不需要還款。」

拜登總統週五也說,對最高法院的裁決感到失望,之後他將會利用教育部的權力來推行一個新的學生債務減免計劃。

但根據他與國會共和黨人達成的提高債務上限協議,學生貸款借款人在6月30號,或聯邦最高法院有了裁決後,60日開始還本金與利息。

而在此之前公眾輿論,似乎普遍贊同欠債還錢,不少人指出,如果現在給予一些人債務減免,對那些已經還清債務的人來講並不公平,也對其他納稅人不公平,但也有組織認為,有必要減免學生的債務。

學生債務危機中心官員Cody Hounanian說:「這種緩助很需要,我知道很多人像我一樣,擔心未來的財務安好與穩定。」

