【全國新聞】聯邦最高法院否決拜登政府力推的學生債務減免計劃

【KTSF 張擎鳳報導】
聯邦最高法院在這個會期最後一日再對備受關注的訴訟作出裁決，其中一項裁決封殺了拜登政府力推的學生債務減免計劃，有學生在最高法院外面示威抗議。
正如事前所料，聯邦最高法院週五以6比3票否決了學生貸款減免計劃，6票都是來自保守派大法官，他們認為，拜登政府無權越過國會，而減免近4,300億元學生貸款債務。
拜登政府聲稱，學生債務減免計劃，是根據英文簡稱為「HEROS」的《高等教育學生紓困機會法》而設立，HEROES法是在911恐襲事件後成立，授權教育部長在全國出現緊急狀態，有必要的時候，「豁免或調整」聯邦學生援助計劃。
拜登總統在疫情期間，指示教育部長下令暫停借款人還款，並計劃給予中低收入家庭的借款人，最多一萬元債務減免，以及給予Pell Grant助學金的借款人最多2萬元的減免。
目前全國有4千幾萬借款人，學生貸款總額是1.6萬億元，幾個州及兩個人士分別針對這項計劃提出訴訟，官司打到聯邦最高法院。
拜登政府認為，Covid疫情下，全國進入緊急狀態，教育部有權對聯邦學生貸款債務作出「豁免與調整」。
但首席大法官代表多數派的裁決書就指出，這項學生債務減免並不屬於HEROS法所講的「豁免或調整」，而是需要國會明確的授權才可以實行。
大法官Elena Kagan發表異議書就批評，最高法院這項裁決，等如以自己替代國會與行政當局就學生貸款債務寬免作出國家政策，她認為國會已經授權，而部長執行計劃，成果是好是壞，責任在於總統，最高法院不能代辦。
週五一些學生和維權人士在最高法院外面集會抗議。
We the 45 Million組織創辦人Melissa Byrne說：「這是公正的，也是正確的，拜登總統必須取消學生貸款債務，他必須確保在學貸取消之前，學生不需要還款。」
拜登總統週五也說，對最高法院的裁決感到失望，之後他將會利用教育部的權力來推行一個新的學生債務減免計劃。
但根據他與國會共和黨人達成的提高債務上限協議，學生貸款借款人在6月30號，或聯邦最高法院有了裁決後，60日開始還本金與利息。
而在此之前公眾輿論，似乎普遍贊同欠債還錢，不少人指出，如果現在給予一些人債務減免，對那些已經還清債務的人來講並不公平，也對其他納稅人不公平，但也有組織認為，有必要減免學生的債務。
學生債務危機中心官員Cody Hounanian說：「這種緩助很需要，我知道很多人像我一樣，擔心未來的財務安好與穩定。」
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