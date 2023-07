【灣區新聞】聖荷西倉庫發生大火 被揭發非法藏大量煙花

【KTSF 張麗月報導】

在慶祝國慶日期間,有些人都會非法燃放煙花,南灣聖荷西一個儲存倉庫兩星期前發生的一場大火,就揭發倉庫非法儲存了大量煙花,導致失火,案中警方也拘捕兩名疑犯,並搜獲大量非法煙花、毒品和槍械。

位於聖荷西Blossom Hill路的一個公共儲存倉庫,大約在兩星期前發生大火,因而揭發倉庫裡面儲存了大量非法煙花。

初步調查顯示,是倉庫其中一個儲物單位,儲存的非法煙花多次引爆燃燒,而導致整個倉庫建築物起火,倉庫嚴重焚毀,裡面儲存的物品也全部燒毀。

聖荷西警方和消防部門隨即聯手調查大火的起因,並追查到儲存非法煙花的物主,當局也取得多個搜查令,搜查多處住宅和儲物單位,結果週四在聖荷西拘捕兩名疑犯,同時搜出大約3.8萬磅非法煙花、可供販賣的興奮劑安非他明、可卡因毒品和大麻、現金,以及一枝火力強大的半自動手槍。

