【灣區新聞】聖荷西倉庫發生大火 被揭發非法藏大量煙花

【KTSF 張麗月報導】

在慶祝國慶日期間，有些人都會非法燃放煙花，南灣聖荷西一個儲存倉庫兩星期前發生的一場大火，就揭發倉庫非法儲存了大量煙花，導致失火，案中警方也拘捕兩名疑犯，並搜獲大量非法煙花、毒品和槍械。

位於聖荷西Blossom Hill路的一個公共儲存倉庫，大約在兩星期前發生大火，因而揭發倉庫裡面儲存了大量非法煙花。

初步調查顯示，是倉庫其中一個儲物單位，儲存的非法煙花多次引爆燃燒，而導致整個倉庫建築物起火，倉庫嚴重焚毀，裡面儲存的物品也全部燒毀。

聖荷西警方和消防部門隨即聯手調查大火的起因，並追查到儲存非法煙花的物主，當局也取得多個搜查令，搜查多處住宅和儲物單位，結果週四在聖荷西拘捕兩名疑犯，同時搜出大約3.8萬磅非法煙花、可供販賣的興奮劑安非他明、可卡因毒品和大麻、現金，以及一枝火力強大的半自動手槍。

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