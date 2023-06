【灣區新聞】舊金山加大醫療中心保安員涉偷取蘋果產品被捕

【KTSF】

舊金山(三藩市)加大醫療中心一名高級保安員,涉嫌偷取蘋果公司專為醫療中心而設計的產品,上週四被舊金山加大警方拘捕,他被指偷取的產品總值逾20萬元。

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)的辦公室宣布,懷疑涉案的24歲男子Niyja Anthony Bassard於上週四被捕,他被控17項二級商業盜竊罪、17項嚴重盜竊罪,和兩項未經批准下使用電腦刪改資料的重罪。

根據法庭文件,Bassard負責在醫療中心不同的大樓執行巡邏職務,在2022年5月至2023年6月期間,舊金山加大醫療中心多個地點被人偷走蘋果產品,但沒有賊人強行闖入的跡象。

舊金山加大警方調查後,發現Bassard可能涉案,於上週四被捕,他於6月28日出席過堂聆訊時否認所有控罪,下次出庭日期是7月27日,如被判罪成,最高可被判入獄15年。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。