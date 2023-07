【灣區新聞】Palo Alto匪徒3個月前搶走婦人手機 警方成功破案

【KTSF】

南灣Palo Alto三個月之前發生搶手機的案件,匪徒光天化日下搶走一個女事主的手機,警方展開詳細的調查後,本星期拘捕其中一名涉案疑犯,警方是如何破案的呢?

今年3月14日星期一,40多歲的女事主,在Webster街2000號路段一邊走路一邊講電話,她聽到後面有腳步聲,有兩個男人跟著她,然後她聽到有人跑過來,其中一個人搶走他手上的手機。

得手之後,兩個人跑過對面街,登上一輛有人接應的白色四門房車逃離現場。

這樣的搶劫案常有聽聞,而不常聽見的就是警方破案。

Palo Alto警方表示,探員經過仔細調查之後,確認其中一名匪徒,是一個居住在紅木城的17歲少年,上星期五警方取得拘捕令,週三拘捕了這名少年疑犯,目前警方仍在找尋另一名匪徒。

警方副隊長Brian Philip說:「對Palo Alto警方來說,只要我們找到有用的線索,我們就會追查,不管是關乎一個手機還是更大的案件。」

Philip副隊長表示,涉及手機、手提電腦或電腦的搶劫案,探員會追查產品所遺留的數碼蹤跡,包括手機短訊、導航數據等等。

Philip說:「我們可以查看這些儲藏在雲端,或其他地方的數據,找尋證據,若可行,我們會申請搜查令,看是否指向某人,而這宗案件我們做到了。」

警方表示,Palo Alto仍是個安全的城市,並沒有發現特別針對亞裔的罪案,但警方指出,市內的財物罪案,例如商店盜竊案,以及偷取汽車催化轉換器的案件多了。

