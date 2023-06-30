【灣區新聞】Palo Alto匪徒3個月前搶走婦人手機 警方成功破案

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南灣Palo Alto三個月之前發生搶手機的案件，匪徒光天化日下搶走一個女事主的手機，警方展開詳細的調查後，本星期拘捕其中一名涉案疑犯，警方是如何破案的呢？

今年3月14日星期一，40多歲的女事主，在Webster街2000號路段一邊走路一邊講電話，她聽到後面有腳步聲，有兩個男人跟著她，然後她聽到有人跑過來，其中一個人搶走他手上的手機。

得手之後，兩個人跑過對面街，登上一輛有人接應的白色四門房車逃離現場。

這樣的搶劫案常有聽聞，而不常聽見的就是警方破案。

Palo Alto警方表示，探員經過仔細調查之後，確認其中一名匪徒，是一個居住在紅木城的17歲少年，上星期五警方取得拘捕令，週三拘捕了這名少年疑犯，目前警方仍在找尋另一名匪徒。

警方副隊長Brian Philip說：「對Palo Alto警方來說，只要我們找到有用的線索，我們就會追查，不管是關乎一個手機還是更大的案件。」

Philip副隊長表示，涉及手機、手提電腦或電腦的搶劫案，探員會追查產品所遺留的數碼蹤跡，包括手機短訊、導航數據等等。

Philip說：「我們可以查看這些儲藏在雲端，或其他地方的數據，找尋證據，若可行，我們會申請搜查令，看是否指向某人，而這宗案件我們做到了。」

警方表示，Palo Alto仍是個安全的城市，並沒有發現特別針對亞裔的罪案，但警方指出，市內的財物罪案，例如商店盜竊案，以及偷取汽車催化轉換器的案件多了。

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