【灣區新聞】Union City市議員王耀明指高院平權法裁決並非亞裔打敗其他族裔（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

在舊金山灣區支持推翻《平權法》的組織Asian American Coalition for Education與創辦人之一,同是Union City市議員的王耀明接受本台專訪,討論聯邦最高法院這次裁決。

該組織最早是在2014年就開始聯合亞裔社區,針對常春藤聯盟大學在錄取學生的過程中,往往歧視亞裔學生的現象而進行抗爭,看到週四最高法院推翻《平權法》,王耀明強調,這並不是亞裔族群「打敗」其他族裔取得勝利,而是往教育平權前進的重要一步。

王耀明說:「我們就是到國會去遊說,讓全美國甚至全世界都知道,我們亞裔在美國面臨的入學不平等的事情。」

王耀明與本台分享Asian American Coalition for Education在過去爭取公平錄取的過程。

王耀明說:「當初的時候,我們多次的努力都不成功,法院拒絕我們的案子,直到2016年特朗普總統上台之後,才幫助我們在司法部還有教育部,把這個小的門打開,我們才有機會,法院才接受了案件。」

王耀明指AACE也因此成為Student for Fair Admissions(SFFA)學生公平錄取組織的先驅,SFFA是最高法院週四審理的案件中的原告,指控哈佛大學錄取機制歧視亞裔,看到最高法院的裁決,王耀明認為是長久以來努力的結果。

但法院週四的裁決,同時也引發輿論的正反評論,王耀明認為,《平權法》從起初就是帶有政黨性的議題,但在本質上仍是違背憲法第14修正案平等保護條款的精神。

王耀明說:「歷史上的話,平權法也曾經幫助過我們華人,或是幫助我們的亞裔,這點是我們不能否認的事情,但是嚴格來說的話,平權法並不符合法律,與憲法是違背的,它只能作為一個臨時的補救措施。」

但他認為,這項補救措施,並不是長久的解決方案,也對亞裔族群帶來傷害,他也打了一個比方:「現在我們法律的平權法,等於是一個傷口貼,是一個臨時的補貼,不是一個解決方案,但是在這個補貼,下面的傷口在腐爛,在越來越糟糕,所以我們現在做的事情,是把它撕開,在撕開的當中一定會出血,在撕開的當中一定會有鎮痛,但是不經過這個東西的話,我們不可能癒合。」

雖然最高法院的裁決,對許多亞裔學生或許是個好消息,但受惠於《平權法》的其他人士,多數就不會這麼看待,王耀明則認為,《平權法》的推翻,不應成為分化族裔及社會的導火線。

王耀明說:「主流媒體現在總體上就覺得,亞裔贏了,墨西哥裔非裔輸了,實際上這種輿論的導向是錯誤的,實際上他把我們的亞裔和墨西哥裔和非裔故意分開,我們本身在歷史上,我們就是少數族裔,在歷史上我們都是弱勢群體,而且歷史上我們受過很多的歧視。」

王耀明認為《平權法》的推翻,只是體制修復的第一步,也期望看到實質的平權改善,在除了教育系統之外,更多的領域中也可以提出。

