【灣區新聞】Union City市議員王耀明指高院平權法裁決並非亞裔打敗其他族裔（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

在舊金山灣區支持推翻《平權法》的組織Asian American Coalition for Education與創辦人之一，同是Union City市議員的王耀明接受本台專訪，討論聯邦最高法院這次裁決。

該組織最早是在2014年就開始聯合亞裔社區，針對常春藤聯盟大學在錄取學生的過程中，往往歧視亞裔學生的現象而進行抗爭，看到週四最高法院推翻《平權法》，王耀明強調，這並不是亞裔族群「打敗」其他族裔取得勝利，而是往教育平權前進的重要一步。

王耀明說：「我們就是到國會去遊說，讓全美國甚至全世界都知道，我們亞裔在美國面臨的入學不平等的事情。」

王耀明與本台分享Asian American Coalition for Education在過去爭取公平錄取的過程。

王耀明說：「當初的時候，我們多次的努力都不成功，法院拒絕我們的案子，直到2016年特朗普總統上台之後，才幫助我們在司法部還有教育部，把這個小的門打開，我們才有機會，法院才接受了案件。」

王耀明指AACE也因此成為Student for Fair Admissions（SFFA）學生公平錄取組織的先驅，SFFA是最高法院週四審理的案件中的原告，指控哈佛大學錄取機制歧視亞裔，看到最高法院的裁決，王耀明認為是長久以來努力的結果。

但法院週四的裁決，同時也引發輿論的正反評論，王耀明認為，《平權法》從起初就是帶有政黨性的議題，但在本質上仍是違背憲法第14修正案平等保護條款的精神。

王耀明說：「歷史上的話，平權法也曾經幫助過我們華人，或是幫助我們的亞裔，這點是我們不能否認的事情，但是嚴格來說的話，平權法並不符合法律，與憲法是違背的，它只能作為一個臨時的補救措施。」

但他認為，這項補救措施，並不是長久的解決方案，也對亞裔族群帶來傷害，他也打了一個比方：「現在我們法律的平權法，等於是一個傷口貼，是一個臨時的補貼，不是一個解決方案，但是在這個補貼，下面的傷口在腐爛，在越來越糟糕，所以我們現在做的事情，是把它撕開，在撕開的當中一定會出血，在撕開的當中一定會有鎮痛，但是不經過這個東西的話，我們不可能癒合。」

雖然最高法院的裁決，對許多亞裔學生或許是個好消息，但受惠於《平權法》的其他人士，多數就不會這麼看待，王耀明則認為，《平權法》的推翻，不應成為分化族裔及社會的導火線。

王耀明說：「主流媒體現在總體上就覺得，亞裔贏了，墨西哥裔非裔輸了，實際上這種輿論的導向是錯誤的，實際上他把我們的亞裔和墨西哥裔和非裔故意分開，我們本身在歷史上，我們就是少數族裔，在歷史上我們都是弱勢群體，而且歷史上我們受過很多的歧視。」

王耀明認為《平權法》的推翻，只是體制修復的第一步，也期望看到實質的平權改善，在除了教育系統之外，更多的領域中也可以提出。

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